O. Scholz plánuje reštrukturalizáciu úradu pre finančný dohľad BaFin

Berlín 6. júla (TASR) - Nemecký minister financií Olaf Scholz plánuje reštrukturalizáciu úradu pre finančný dohľad BaFin. Reputáciu tohto regulátora poznačil škandál platobnej spoločnosti Wirecard.



Úlohou zákonodarcov je teraz „preskúmať a zlepšiť ochranné mechanizmy“, povedal Scholz pre noviny Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.



BaFin musí mať priamo právo na intervenciu a súčasný dvojfázový postup musí byť zrušený, uviedol Scholz. Okrem toho finančný regulátor musí byť schopný „vykonávať špeciálne audity vo väčšom rozsahu ako kedykoľvek doteraz“.



Scholz chce dať úradu „viac práv pri zásahu do kontroly účtovných súvah bez ohľadu na to, či má skupina bankovú divíziu alebo nie“.



Veľkí poskytovatelia platobných služieb by vo všeobecnosti mali podliehať finančnému dohľadu a táto inštitúcia by sa mohla posilniť aj z hľadiska personálu, uviedol minister.



„Ak dospejeme k záveru, že BaFin potrebuje viac peňazí, viac pracovných miest a viac kompetencií, vynaložím všetko úsilie, aby som to zabezpečil,“ vyhlásil Scholz.



Zákonodarcovia zo všetkých parlamentných strán vyzvali na reformu úradu, ktorý je pod dohľadom ministerstva financií.



Poskytovateľ platobných služieb Wirecard, ktorý bol takmer dva roky zaradený v indexe Dax, nedávno pripustil, že chýbajúcich 1,9 miliardy eur v jeho účtovníctve pravdepodobne neexistuje.



Spoločnosť už podala návrh na vyhlásenie konkurzu a prokurátori vyšetrujú bývalého generálneho riaditeľa Markusa Brauna. Manipulácie v účtovníctve pritom zostali roky neobjavené. Wirecard spracováva bezhotovostné platby pre obchodníkov, a to v prípade klasického aj online predaja.