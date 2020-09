Scholz plánuje v budúcom roku nový dlh vo výške približne 100 mld. eur

Berlín 17. septembra (TASR) - Nemecký minister financií Olaf Scholz plánuje v budúcom roku nový čistý dlh vo výške približne 100 miliárd eur, aby pomohol ekonomike v boji proti pandémii nového koronavírusu. Uviedli to vo štvrtok štyri zdroje oboznámené s touto záležitosťou, ktoré nechceli byť menované.



Scholzove plány zvýrazňujú pripravenosť Berlína zvýšiť pôžičky. Podľa zdrojov minister pôvodne vo svojom návrhu rozpočtu na rok 2021 počítal s novým dlhom vo výške najmenej 80 miliárd eur.



Pandémia však stiahla najväčšiu európsku ekonomiku v prvej polovici roka do najhoršej recesie v novodobej histórii. Vláda v Berlíne na to zareagovala bezprecedentnými stimulmi a záchrannými opatreniami, ktoré financuje novými pôžičkami v rekordnej výške približne 218 miliárd eur. Ich cieľom je pomôcť podnikom a spotrebiteľom prekonať krízu.



Scholz minulý týždeň uviedol, že v budúcom roku plánuje ďalší veľký dlh na financovanie záchranných opatrení a udržanie zotavovania ekonomiky, odmietol však povedať konkrétne číslo.



Štyri zdroje oboznámené s návrhom rozpočtu tvrdia, že Scholz zvažuje nový dlh vo výške najmenej 95 miliárd eur. Dvaja z nich pritom vylúčili možnosť, že by presiahol 100 miliárd eur.



Tento krok si však bude vyžadovať, aby Nemecko predĺžilo aj na budúci rok aktuálne pozastavenie platnosti tzv. dlhovej brzdy zakotvenej v ústave. Podľa zdrojov je Scholz odhodlaný začať znova dodržiavať fiškálne pravidlá od roku 2022.



Plány na nový dlh ukazujú tiež, že Nemecko, donedávna známe svojou fiškálnou disciplínou a politikou nulového dlhu, je pripravené ďalej míňať najviac financií v rámci Európy na podporu zotavovania ekonomiky z dôsledkov pandémie.



Scholz by mal na budúcu týždeň predstaviť návrh rozpočtu na rok 2021 vrátane plánov na nový dlh. Nemeckí zákonodarcovia budú následne o balíku rokovať a musia ho schváliť do decembra.