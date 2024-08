O. Scholz sľúbil, že vláda udrží nad vodou výrobcu lodí Meyer Werft

Papenburg 22. augusta (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz vo štvrtok ubezpečil zamestnancov spoločnosti Meyer Werft, že vláda spolupracuje s jej vlastníkmi a bankami na zabezpečení budúcnosti firmy, ktorá patrí medzi najväčších staviteľov luxusných výletných lodí na svete. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a DPA.



"Všetci chceme zabezpečiť ďalšiu existenciu lodenice a s ňou aj všetko, čo od nej závisí," povedal Scholz v prejave počas zasadnutia podnikovej rady.



Firmu Meyer Werft s 229-ročnou históriou označil za "priemyselný korunovačný klenot" Nemecka.



Dodal, že je ešte potrebné objasniť detaily štátnej podpory, pričom akákoľvek dohoda si vyžiada súhlas nemeckého parlamentu aj Európskej komisie.



Nemecký vicekancelár a minister hospodárstva Robert Habeck vo štvrtok dopoludnia vyhlásil, že dohoda o záchrane výrobcu lodí Meyer Werft, ktorý zápasí s finančnou krízou, je "na dosah".



Podľa vedenia Meyer Werft sa nemecká vláda, vláda spolkovej krajiny Dolné Sasko a banky v zásade dohodli s lodenicami na záchrannom balíku.



Lodenica na nemeckom pobreží Severného mora zamestnáva viac ako 3000 ľudí. Čelí však veľkým finančným problémom v dôsledku rastúcich nákladov, ktoré sa nepremietli do zmlúv na stavbu lodí, ako aj problémom so zabezpečením bankových úverov.



Spoločnosť uzavrela sériu dohôd o dodávkach lodí tesne pred vypuknutím pandémie ochorenia COVID-19, ktorá jej priniesla veľké straty.



Podľa návrhu dohody vlády v Berlíne aj v Dolnom Sasku by dočasne prevzali veľké podiely v Meyer Werft za to, že vložia do spoločnosti kapitál vo výške 400 miliónov eur.



Lodenica má plné knihy objednávok. Len pred pár dňami uzavrela s americkou Disney Group najväčšiu objednávku v histórii spoločnosti na štyri výletné lode. Lodenici sa však nedarí požičať si od bánk dostatok peňazí na dokončenie prác po tom, ako sa počas pandémie dostala do červených čísel.



Očakáva sa, že súčasťou dohody o záchrane budú aj vládne záruky za pôžičky, čo by umožnilo spoločnosti Meyer Werft financovať náklady na výstavbu ďalších výletných lodí. V tomto odvetví kupujúci platia väčšinu nákladov na loď až po jej dokončení a doručení.



Podľa odhadov spoločnosť bude do roku 2027 potrebovať financie vo výške takmer 2,8 miliardy eur.



Napriek pokroku na rokovaniach s vládou o záchrane lodenice je stále potrebné vyriešiť dôležité detaily vrátane plánov presťahovať centrálu spoločnosti z Luxemburgu do areálu lodenice v Papenburgu.



Dohodu musia schváliť zákonodarcovia v nemeckom parlamente, dolnosaskom krajinskom parlamente aj Európska komisia, keďže akákoľvek štátna pomoc lodenici by mohla ovplyvniť hospodársku súťaž v európskom bloku.



Spoločnosť varovala, že dohoda bude musieť byť dokončená do 15. septembra, keď jej dôjdu peniaze.