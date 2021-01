O. Scholz: Súčasný lockdown nemá na ekonomiku dramatický vplyv

Berlín 12. januára (TASR) - Súčasný lockdown v Nemecku nemá na ekonomiku dramatický vplyv. Povedal to v utorok minister financií Olaf Scholz. Zároveň dodal, že Berlín je pripravený využiť svoju fiškálnu "palebnú silu," ktorá je dostatočná, tam, kde to bude potrebné.



Nemecká vláda odhaduje, že ekonomika by tento rok mala vzrásť o 4,4 % po predpokladanom minuloročnom poklese o 5,5 %. Podľa niektorých prognostikov je však oficiálny odhad príliš optimistický, najmä vzhľadom na to, že krajina je opätovne v lockdowne.



Napríklad, nemecký ekonomický inštitút Ifo minulý mesiac zhoršil svoj odhad tohtoročného rastu nemeckej ekonomiky na 4,2 %. Pôvodne očakával, že hrubý domáci produkt vzrastie o 5,1 %.



V júni minulého roka nemecká vláda oznámila balík na podporu ekonomiky poškodenej pandémiou nového koronavírusu v objeme 130 miliárd eur a tento rok počíta s dlhom v hodnote zhruba 180 miliárd eur. To je približne dvojnásobok pôvodného plánu. Parlament preto už v priebehu roka 2020 pozastavil platnosť dlhovej brzdy.