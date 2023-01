O. Scholz vyzval na dokončenie dohody o obchode medzi EÚ a Mercosurom

Buenos Aires 29. januára (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz vyzval v sobotu (28. 1.) na rýchle ukončenie rokovaní o dohode o voľnom obchode medzi Európskou úniou (EÚ) a juhoamerickým blokom Mercosur počas svojej prvej zastávky v Buenos Aires v rámci turné po krajinách Latinskej Ameriky. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Scholz plánuje okrem Argentíny navštíviť aj Čile a Brazíliu v snahe znížiť ekonomickú závislosť Nemecka od Číny, diverzifikovať obchod a posilniť vzťahy s týmito štátmi.



Berlín chce znížiť svoju závislosť od Číny, pokiaľ ide o nerasty kľúčové pre energetickú transformáciu, čím sa Latinská Amerika bohatá na tieto zdroje stáva dôležitým partnerom. Ďalším lákadlom je potenciál regiónu pre produkciu obnoviteľnej energie.



"Existuje veľký potenciál na ďalšie prehĺbenie našich obchodných vzťahov. A možnosti, ktoré by mohla priniesť dohoda medzi EÚ a Mercosurom, sú, samozrejme, obzvlášť významné," povedal Scholz na tlačovej konferencii po boku argentínskeho prezidenta Alberta Fernándeza.



Fernández na tlačovej konferencii uviedol, že so Scholzom diskutovali o možnosti prilákať nemecké investície do rozsiahlych zásob bridlicového plynu v krajine, ložísk lítia a výroby zeleného vodíka.



Fernández zároveň obvinil európsky protekcionizmus zo zdržiavania dohody EÚ s Mercosurom, ktorá bola v zásade schválená v roku 2019, ale stále ju neratifikovali národné parlamenty členských štátov Únie. Dôvodom je ničenie amazonského dažďového pralesa. Členovia európskeho bloku žiadajú, aby Brazília podnikla konkrétne kroky na jeho zastavenie.



Berlín dúfa, že sa podarí dosiahnuť pokrok v tejto otázke po nástupe nového brazílskeho prezidenta Luiza Inácia Lulu da Silvu, ktorý prisľúbil prepracovať klimatickú politiku krajiny. Scholz sa s ním má stretnúť v pondelok (30. 1.) na konci svojho trojdňového turné.



Invázia Ruska na Ukrajinu vyvolala v Nemecku energetickú krízu pre jeho veľkú závislosť od ruského plynu. A poukázala tiež na potrebu znížiť ekonomickú závislosť krajiny od autoritárskych štátov.



Ťažba lítia je však veľmi náročná, najmä pokiaľ ide o životné prostredie a sociálne štandardy, čo môže naraziť na problémy v EÚ. Argentína a Čile pritom "sedia na vrchole juhoamerického lítiového trojuholníka", v ktorom sa nachádzajú bohaté zásoby tohto kovu potrebného pri výrobe batérií.



Kancelára sprevádzajú významní podnikatelia vrátane šéfov Aurubis, najväčšieho európskeho producenta medi, a energetickej spoločnosti Wintershall Dea AG.



Wintershall Dea je napríklad súčasťou konzorcia, ktoré v septembri oznámilo, že investuje približne 700 miliónov USD (644,27 milióna eur) do rozvoja projektu zemného plynu pri pobreží najjužnejšieho cípu Argentíny, Ohňovej zeme.



"Argentína má potenciál zásobovať Európu energiou z dlhodobého hľadiska," uviedol generálny riaditeľ Mario Mehren vo vyhlásení.



Jednou z kľúčových tém Scholzovej cesty bude obchodná dohoda medzi EÚ a obchodným blokom Mercosur, ktorý zahŕňa Argentínu, Brazíliu, Paraguaj a Uruguaj.



Tento týždeň brazílsky prezident naznačil opätovné zameranie sa na finalizáciu dohody, pričom uviedol, že dosiahnutie dohody je "naliehavé a mimoriadne dôležité".



Nemecké združenie výrobcov obrábacích strojov pred cestou kancelára Scholza do Latinskej Ameriky vyzvalo na dokončenie dohody. Obáva sa, aby Nemecko, ako aj celá EÚ nezaostali za Čínou, ktorá sa stáva čoraz väčším obchodným rivalom európskych mocností a Spojených štátov v Latinskej Amerike.



(1 EUR = 1,0865 USD)