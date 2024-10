O. Scholz vyzval na urýchlené dokončenie rokovaní s blokom Mercosur

Frankfurt nad Mohanom 2. októbra (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz v stredu vyzval na rýchle ukončenie rokovaní o dohode medzi Európskou úniou (EÚ) a juhoamerickým obchodným blokom Mercosur, s ktorou ostro nesúhlasí Francúzsko. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Technické diskusie o dohode, ktorú podporuje drvivá väčšina členských štátov, sú v pokročilom štádiu a rokovania "by sa teraz mali rýchlo ukončiť", povedal Scholz na konferencii Nemeckého zväzu veľkoobchodu, zahraničného obchodu a služieb. "Na záverečné metre rokovaní potrebujeme pragmatizmus a flexibilitu na všetkých stranách, pretože dohoda s blokom Mercosur je prelomová v pohľadu diverzifikácie a posilnenia odolnosti nášho hospodárstva," dodal nemecký kancelár, ktorý sa v stredu v Berlíne stretol s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom.



Dohoda medzi EÚ a združením Mercosur s jeho členskými štátmi Brazíliou, Argentínou, Paraguajom a Uruguajom by vytvorila jednu z najväčších zón voľného obchodu na svete s viac ako 700 miliónmi obyvateľov. Jej hlavným cieľom je znížiť clá a tým podporiť obchod. Finalizácia dohody, ktorú kontroverzne vnímajú v Južnej Amerike aj v Európe, je od roku 2019 pozastavená. Niektoré krajiny chcú chrániť svoje trhy, zatiaľ čo iné sa obávajú oslabenia pracovných a environmentálnych noriem.



Francúzsky prezident v marci počas návštevy Brazílie dohodu odmietol s tým, že v existujúcej podobe je "naozaj zlá". Macron osobitne vyzval na zavedenie doložiek na ochranu európskych poľnohospodárov, ktoré by zabezpečili, že dovážané agroprodukty budú spĺňať rovnaké normy ako výrobky z EÚ.