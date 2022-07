O. Scholz vyzval Nemcov, aby spoločne čelili ekonomickým problémom

Ilustračná snímka. Foto: TASR Štefan Puškáš

Berlín 3. júla (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz vyzval ľudí, aby spoločne čelili ekonomickým problémom, s ktorými krajina zápasí, najmä vysokej inflácii. Oznámil pritom, že pripravuje stretnutie odborníkov na riešenie tohto problému. TASR správu prevzala z DPA." povedal Scholz vo videopodcaste. Uviedol, že veľkým problémom, ktorý momentálne znepokojuje mnohých občanov, a to oprávnene, je rast cien. "" upozornil Scholz.Z tohto dôvodu pozval odbory, zamestnávateľov, centrálnu banku Bundesbank a akademikov (podobne ako pri problémoch v 60. a 70. rokoch minulého storočia), aby hovorili o tom, čo treba urobiť. Kampaň s názvom Spoločná akcia sa začne v pondelok (4. 7.) v úrade kancelára.Minister práce Hubertus Heil navrhol ako jednu z možností vyplatiť raz ročne finančný príspevok pre slobodných ľudí, ktorí zarábajú menej ako 4000 eur v hrubom mesačne, a v prípade manželských párov by to bolo pri spoločnom zárobku nižšom ako 8000 eur.Prezident Nemeckého inštitútu pre ekonomický výskum (DIW) Marcel Fratzscher však pre agentúru DPA povedal, že len vyššie mzdy a sociálne dávky môžu udržateľne kompenzovať škody ľuďom so strednými a nízkymi príjmami. Z jednorazových platieb podľa neho mnohí vôbec nemajú úžitok.Úrad kancelára pred týždňom oznámil plány na oslobodenie od dane pri jednorazových platbách. Na oplátku by sa odbory mohli vzdať časti požiadaviek na zvýšenie miezd v rámci kolektívneho vyjednávania, aby inflácia ďalej nerástla.To kritizovala ekonomická expertka opozičnej CDU Julia Klöcknerová a vyhlásila, že vládna Spoločná akcia spadá do kategórie: "". Namiesto toho navrhuje znížiť dane a odvody v energetike.