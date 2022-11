O. Scholz vyzýva na užšie obchodné vzťahy EÚ s juhovýchodnou Áziou

Singapur/Berlín 14. novembra (TASR) - Európska únia (EÚ) by mala rozšíriť svoju spoluprácu s krajinami juhovýchodnej Ázie (ASEAN). Vyhlásil to v pondelok nemecký kancelár Olaf Scholz na stretnutí s podnikateľmi v Singapure počas svojej cesty po Ázii. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Uviedol pritom, že vzhľadom na vojnu na Ukrajine je veľmi dôležité prehlbovať vzájomné väzby. A vyjadril nádej, že pri obchodných rokovaniach EÚ s Austráliou, Indiou a Indonéziou sa dosiahne rýchly pokrok a Únia bude otvorená aj novým dohodám.



"Prehĺbenie spolupráce je kľúčové, pretože všetci cítime, že geopolitická pôda pod našimi nohami sa mení," povedal Scholz, ktorý v nedeľu (13. 11.) navštívil Vietnam a zo Singapuru odcestuje na samit lídrov skupiny G20 v Indonézii.



Jeho turné, týždeň po návšteve Číny, prichádza v čase, keď sa Nemecko snaží o diverzifikáciu obchodu s Áziou, kde sú jedny z najrýchlejšie rastúcich ekonomík na svete.



Nemecko chce znížiť svoju ekonomickú závislosť od doposiaľ kľúčového partnera - Číny potom, ako invázia Ruska na Ukrajinu a zníženie ruských dodávok energií do Európy poukázali na riziko, ktoré predstavuje spoliehanie sa na jeden štát.



Scholz povedal, že zníženie rizikových, jednostranných závislostí v prípade určitých surovín alebo technológií bude hrať dôležitú úlohu v nemeckej národnej bezpečnostnej stratégii. Ale dodal tiež, že roztrhnutie väzieb nie je riešením.



"Svet s novými alebo vzkriesenými obchodnými bariérami a deintegrovanými ekonomikami nebude lepším miestom," povedal.



Berlín chce tiež ponúknuť iným krajinám alternatívu k čínskym investíciám, aby zabránil Pekingu získať väčší politický vplyv a ukázal väčšiu angažovanosť v indicko-pacifickom regióne.