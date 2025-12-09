< sekcia Ekonomika
O skrátenom konaní k Trestnému zákonu sa má hlasovať po prerokovaní
Poslanci o tom, či sa o úprave bude rokovať v tzv. zrýchlenom režime, debatovali aj v utorok poobede.
Autor TASR
Bratislava 9. decembra (TASR) - Parlament má o návrhu na skrátené legislatívne konanie k vládnej novele Trestného zákona hlasovať hneď po jeho prerokovaní. Poslanci Národnej rady (NR) SR si totiž odsúhlasili koaličný návrh s danou zmenou. Zvyčajne sa o prebratých bodoch hlasuje v blokoch o 11.00 h a 17.00 h.
Poslanci o tom, či sa o úprave bude rokovať v tzv. zrýchlenom režime, debatovali aj v utorok poobede. Rozpravu však pred hlasovacím blokom o 17.00 h nestihli dokončiť. V pléne vystúpila posledná prihlásená rečníčka Jana Hanuliaková (PS). Viacerí poslanci na ňu chceli reagovať dvojminútovými faktickými poznámkami, čo pred hlasovacím blokom nestihli.
