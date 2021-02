O sladovnícky jačmeň zo Slovenska bude v roku 2021 veľký záujem

Bratislava 17. februára (TASR) - O sladovnícky jačmeň bude v pestovateľskej sezóne 2021 na Slovensku aj v EÚ veľký záujem. Spôsobili to nielen klimatické podmienky, ktoré koncom minulého roku neumožnili osiať plochy ozimnými odrodami sladovníckeho jačmeňa, ale aj rastúci dopyt z krajín mimo EÚ. Na minulotýždňovom 7. ročníku odborného fóra "Odrody jačmeňa odporúčané sladovňami" o tom diskutovali šľachtitelia, poľnohospodári a spracovatelia zo Slovenska i okolitých krajín. Informovalo o tom Slovenské združenie výrobcov piva a sladu (SZVPS).



"Pokles spotreby piva v tomto roku nemal dopad na spracovanie sladu domácimi sladovňami. Pestovanie sladovníckeho jačmeňa bude v tomto roku zaujímavou obchodnou aj exportnou komoditou pre slovenských poľnohospodárov. Koncom minulého roku neumožnilo mokré počasie osiať plánované plochy na Slovensku, jarné odrody sladovníckeho jačmeňa tak budú mať veľký priestor na sejbu a aj odbyt u spracovateľov jačmeňa," uviedol Tomáš Ševčík, predseda sladovníckej sekcie SZVPS.



U spracovateľov, 7 slovenských sladovní, je podľa SZVPS pritom prioritne záujem o odber na Slovensku vypestovaného sladovníckeho jačmeňa. Medziročne začali v SR osevné plochy sladovníckeho jačmeňa mierne rasť. Poľnohospodári však preferovali ozimné odrody sladovníckeho jačmeňa, pričom u sladovní býva tradične najväčší záujem o jarné odrody. Pomer predstavuje 75 % jarného oproti 25 % ozimných odrôd spracovaného jačmeňa.



Najväčší záujem majú podľa SZVPS sladovne o odrody sladovníckeho jačmeňa Overture, Kangoo, Malz, Tango, či Sunshine. Členovia SZVPS za rok 2020 vyprodukovali viac ako 291.350 ton sladu rôznych typov. Slovenské pivovary pritom využívajú najmä slad z domácej produkcie. Slad je zároveň najvýznamnejšou exportnou poľnohospodárskou rastlinnou komoditou Slovenska.



SZVPS informoval, že v roku 2021 plánujú slovenskí spracovatelia sladovníckeho jačmeňa navýšiť svoju výrobu sladu o 9,5 %, čo znamená celkovú odhadovanú potrebu sladovníckeho jačmeňa vo výške 370.000 ton. Pozitívne pre poľnohospodárov, ktorí plánujú zasiať jarné odrody sladovníckeho jačmeňa, sa podľa zväzu vyvíja aj dianie na európskom a svetovom trhu.



"Vysoký dopyt po jačmeni z EÚ je z Číny. Tá odhaduje svoju potrebu pre rok 2021 na viac ako 7 miliónov ton jačmeňa. Vo Francúzsku už zakontrahovala 10 % tohtoročnej produkcie jačmeňa," uviedol Vladimír Machalík, výkonný riaditeľ SZVPS.



Slovenské združenie výrobcov piva a sladu združuje výrobcov piva a sladu na Slovensku. Reprezentuje výrobcov a sladovníkov produkujúcich 96 % trhu so slovenským pivom a 98 % trhu so sladom.