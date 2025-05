O služby národnej linky na pomoc deťom cez EduPage je veľký záujem

Bratislava 16. mája (TASR) - O služby národnej linky na pomoc deťom v ohrození VIAC AKO NI(c)K prostredníctvom školského informačného systému EduPage je veľký záujem zo strany žiakov aj ich rodičov. V prvý deň (5. 5.) po spustení linky v školskom systéme kontaktovalo odborných konzultantov prostredníctvom chatu alebo emailu 632 detí a dospelých. V období od 5. do 9. mája sa s linkou spojilo celkovo 947 ľudí. V piatok o tom informovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR).



„Zaradenie Národnej linky na pomoc deťom v ohrození VIAC AKO NI(c)K do systému EduPage je jednou z mnohých iniciatív rezortu práce, vyvíjaných s cieľom byť bližšie ľuďom a poskytnúť im efektívnu podporu. Veľmi ma teší, že táto úspešná spolupráca s rezortom školstva splnila svoj cieľ a mnoho detí i dospelých sa obrátilo na odborníkov na linke,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).



Záujem o národnú linku bol podľa generálneho riaditeľa a generálneho tajomníka služobného úradu ÚPSVaR Petra Ormandyho počas prvého oficiálneho dňa v systéme EduPage aspoň desaťnásobne vyšší ako počas bežných dní. „Vďaka spojeniu so školami sa na nás obrátilo aj mnoho detí, ktoré skutočne čelia násiliu a my sme im mohli aktívne pomôcť. Pozitívne je aj to, že odborníkov kontaktovali aj deti zo zvedavosti, naši konzultanti sa s nimi rozprávali o možnostiach konzultácie a podpory, šírili tak osvetu o rôznych druhoch násilia a možnostiach, ako im čeliť. Deti a mladých ľudí ubezpečili, že v linke majú oporu pri pomoci s negatívnym prežívaním,“ priblížil.



Vlani podporila národná linka 7544 ľudí, čo je o 1442 viac ako v roku 2023. Od jej spustenia na konci apríla 2021 kontaktovalo odborných konzultantov prostredníctvom chatu vyše 26.271 osôb. Najčastejšie s nimi rozoberajú duševné zdravie, šikanu, kyberšikanu, sociálnu izoláciu či vzťahy s rodičmi a rovesníkmi. Odborníkom rovnako píšu aj ľudia s tendenciou k sebapoškodzovaniu, poruchami príjmu potravy alebo k samovražedným sklonom. Linka je dostupná cez webové prehliadače, prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo cez EduPage v rámci položky šikana a duševné zdravie.