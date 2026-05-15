O účasť v 2. tendri na D1 Turany-Hubová možno požiadať v novom termíne
Autor TASR
Bratislava 15. mája (TASR) - Záujemcovia o účasť v paralelnej užšej súťaži Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) na výstavbu úseku diaľnice D1 Turany - Hubová môžu predložiť žiadosti v novom termíne do 30. júna. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) informovala o ďalšom predĺžení lehoty na webe s dokumentmi a informáciami o zákazke.
Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) po dvoch mesiacoch od začiatku konania zatiaľ nezverejnil rozhodnutie o námietkach v tomto tendri proti podmienkam v iných dokumentoch potrebných na vypracovanie žiadosti o účasť, ponuky alebo návrhu poskytnutých NDS. Vyplýva to z informácií na portáli úradu v prehľade rozhodnutí o námietkach.
NDS má aktuálne vyhlásené dve súťaže na zhotoviteľa D1 Turany - Hubová v dĺžke 13,5 kilometra vrátane dvoch tunelov Korbeľka a Havran. Prvú vyhlásila ešte v auguste 2024 za predpokladanú cenu 1,473 miliardy eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Záujemcovia mohli požiadať o účasť v tejto súťaži do 12. decembra 2024, termín na predkladanie ponúk v druhej fáze nebol zverejnený. Tento tender ÚVO v závere roka 2025 nariadil zrušiť pre porušenie pravidiel verejného obstarávania.
Diaľničiari miesto toho podali na súd správnu žalobu na preskúmanie zákonnosti tohto rozhodnutia a navrhli predbežné opatrenie do vynesenia verdiktu. Začiatkom marca 2026 zároveň vyhlásili paralelnú súťaž na ten istý úsek D1 už za 1,573 miliardy eur bez DPH. Vynechali v nej spornú časť z prvej súťaže. V závislosti od rozhodnutia súdu určia, v ktorom tendri budú pokračovať.
NDS pre TASR nedávno uviedla, že rozhodnutie súdu v prípade zrušenia prvej súťaže nedostala a dovtedy by to nerada komentovala.
Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) najnovšie uviedol, že ešte čakajú na rozhodnutie súdu, pričom ako možný termín spomenul 17. mája. „V pondelok budeme oznamovať, ako to dopadlo. Verím, že tento termín bude dodržaný, ale nie je to v našich rukách. Len čo budeme mať výsledok takzvanej reakcie na žiadosť o predbežné opatrenie, tak budeme vedieť aj povedať, ktorý z dvoch tendrov púšťame ďalej a ktorý rušíme,“ povedal Ráž s tým, že s napätím čakajú, ako to dopadne.
ÚVO v súvislosti so zvoleným postupom NDS v tendri na D1 Turany - Hubová pre TASR vysvetlil, že v rámci svojej metodickej činnosti nehodnotí, respektíve neschvaľuje postupy verejných obstarávateľov v konkrétnych prípadoch. Rovnako nenahrádza činnosť advokátskych kancelárií a neodpovedá na hypotetické otázky.
„Hodnotiť kroky v konkrétnom verejnom obstarávaní, v tomto prípade v tendri na zhotoviteľa úseku D1 Turany - Hubová, prináleží až výkonu dohľadu. V novej súťaži boli podané námietky, o ktorých aktuálne rozhoduje podpredseda úradu pre strategickú agendu,“ uviedla nedávno hovorkyňa ÚVO Simona Brejová. Vzhľadom na prebiehajúce súdne konanie a konanie úradu o námietkach sa k tejto téme nebudú bližšie vyjadrovať.
