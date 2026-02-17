< sekcia Ekonomika
O udelení štatútu MAS požiadalo vo februárovej výzve 95 združení
Je to o 15 menej ako v predchádzajúcom období.
Autor TASR
Bratislava 17. februára (TASR) - O štatút miestnej akčnej skupiny (MAS) prejavilo záujem 95 združení, čo je síce o 15 menej ako v predchádzajúcom období, no tie zastupovali menšie územie. O podporu MAS v rámci implementácie Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky tak prejavili regióny výrazný záujem, vyhodnotilo v utorok počet žiadostí Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.
V aktuálnom období bol minimálny počet obyvateľov, ktorých MAS zastupuje, nastavený na 15.000, namiesto 10.000 v minulom období. Presný počet MAS bude podľa rezortu pôdohospodárstva známy po ukončení vyhodnocovacieho procesu.
„Princíp miestnych akčných skupín je v zásade veľmi jednoduchý. Je to partnerstvo súkromného a verejného sektora, ktoré funguje na menšom území a sama miestna akčná skupina si manažuje výzvy pre rozvoj. Samo územie teda rozhodne, či potrebuje nové chodníky, opravu domu smútku, rozhľadňu alebo budú podporení miestni farmári,“ uviedol minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD).
Pre väčšinu obcí na Slovensku je partnerstvo v miestnej akčnej skupine a čerpanie týchto financií podľa ministra jedinou možnosťou, ako prísť k eurofondom. Obce a súkromný sektor môžu cez opatrenie LEADER získať do roku 2029 takmer 167 miliónov eur.
