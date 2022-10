O úvery na bývanie v Česku nie je záujem

Praha 15. októbra (TASR) - Hypotekárny trh v Česku pokračuje v prudkom poklese. Objem poskytnutých úverov zo strany bánk a stavebných sporiteľní klesol v septembri oproti predchádzajúcemu mesiacu takmer o tretinu a v medziročnom porovnaní o viac než 80 %. Ukázal to najnovší ČBA Hypomonitor. Informoval o tom server novinky.cz.



Objem poskytnutých hypoték predstavoval v Česku v septembri 7,16 miliardy Kč (291,21 milióna eur). To je o 2,9 miliardy Kč menej než v auguste. Ako ukazujú údaje ČBA Hypomonitoru, v medzimesačnom porovnaní tak celkový objem poskytnutých hypoték klesol o takmer 30 %, čo je už tretí citeľnejší medzimesačný prepad po sebe. Oslabovanie hypotekárneho trhu je evidentné aj z pohľadu medziročnej dynamiky, ktorá svoj prepad prehĺbila zo 78 % v auguste na 82 % v septembri.



"Pokles trhu spôsobený najmä vysokými úrokovými sadzbami a neistotou v podobe vysokých cien energií priniesol na hypotekárny trh niekoľko nových trendov. Tým prvým je výrazne vyšší dopyt po energeticky úsporných nehnuteľnostiach. Naše údaje ukazujú, že sa zvýšil záujem o všetky typy úverových produktov pomáhajúcich tento typ nehnuteľností či priamo úsporné technológie financovať," povedal Vlastimil Nigrin zo skupiny ČSOB.



Zároveň poukázal na druhý trend, ktorým je rastúca ponuka rekreačných nehnuteľností na trhu. "Začínajú sa tak prejavovať vysoké ceny energií, ktoré dopadajú na vlastníkov viacerých nehnuteľností. Väčšia ponuka rekreačných objektov sa tiež môže prejaviť poklesom ich cien," dodal.



Objem reálne poskytnutých nových hypoték (bez refinancovania) predstavoval v septembri v Česku približne 6 miliárd Kč. To je približne o 2,2 miliardy Kč menej než v auguste. Objem refinancovaných úverov (interne či z inej inštitúcie) dosiahol v septembri zhruba 1,2 miliardy Kč.



Mesiac september pritom býval v mnohých predchádzajúcich rokoch z pohľadu hypotekárnej aktivity obdobný, či skôr mierne silnejší než august, povedal Jakub Seidler, hlavný ekonóm Českej bankovej asociácie (ČBA). "Výrazný útlm aktivity na trhu ilustruje aj fakt, že sa objem novo poskytnutých hypoték dostal v septembri na najslabšiu úroveň od začiatku roka 2014. Hypotekárny trh v Česku sa tak v posledných mesiacoch v dôsledku vysokých hypotekárnych sadzieb, prísnejších úverových pravidiel, rastu obáv z vývoja ekonomiky a celkovo vysokých cien nehnuteľností výrazne prepadol," zhrnul Seidler.



(1 EUR = 24,587 CZK)