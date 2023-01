O víťazoch Najzamestnávateľov roka 2022 rozhodlo takmer 120.000 ľudí

Bratislava 27. januára (TASR) - Spoločnosť Profesia po 11. raz ocenila najatraktívnejších zamestnávateľov na Slovensku. Anketa Najzamestnávateľ predstavila víťazov v desiatich kategóriách. O víťazoch rozhodlo rekordných 119.151 ľudí. Informovala o tom manažérka firmy pre vzťahy s verejnosťou Nikola Richterová.



Víťazom 11. ročníka ankety Najzamestnávateľ v kategórii cestovný ruch, gastro, hotelierstvo je gastronomická skupina Medusa. V štátnej a verejnej správe to bola Sociálna poisťovňa (SP). V stavebníctve zvíťazil dodávateľ výrobkov Peikko Slovakia.



V doprave a logistike vyhral Dopravný podnik Bratislava. V kategórii nemocnice a zdravotná starostlivosť zvíťazila spoločnosť Agel, ktorá prevádzkuje napríklad nemocnice či pracovnú zdravotnú službu. Medzi informačno-technologickými (IT) a telekomunikačnými zamestnávateľmi obsadila prvé miesto farmaceutická spoločnosť Takeda Pharmaceuticals Slovakia.



V bankovíctve, financiách a poisťovníctve vyhrala Finančná skupina Partners. Spomedzi centier zdieľaných služieb si prvenstvo odniesla pobočka firmy Henkel Slovensko. Medzi výrobnými a priemyselnými spoločnosťami vyhrali Slovenské elektrárne a v kategórii obchod a služby zvíťazil Lidl Slovenská republika.



Najväčšia časť hlasujúcich bola vo vekových skupinách od 35 do 49 rokov a od 25 do 34 rokov. "Počet rozhodujúcich respondentov narástol oproti vlaňajšku o takmer 33.000," uviedla Richterová.



"Hlavným kritériom sa v roku 2022 stal najmä kolektív a ľudia," zhodnotila marketingová špecialistka firmy Monika Košťanyová. Nejde však o novinku. Ľudia v SR sledujú nielen platy, ale aj veci, ktoré súvisia s tým, ako sa človek na pracovisku cíti, prípadne, či pociťuje hrdosť za to, pre akú značku pracuje, odôvodnila.



Najčastejšími dôvodmi výberu Najatraktívnejších zamestnávateľov za rok 2022 boli kolektív a ľudia, dobré meno spoločnosti, pracovná istota a dlhodobá tradícia firmy, a tiež dobré platové ohodnotenie a pracovné výhody. Najzaujímavejšími benefitmi boli flexibilný pracovný čas, práca z domu, 13. a 14. plat, dovolenka navyše aj zľavy na produkty a služby spoločnosti.