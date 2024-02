Odborníčka: O vyšší plat je vhodné žiadať najskôr rok od nástupu

Bratislava 22. februára (TASR) - O vyšší plat je vhodné zamestnávateľa požiadať najskôr rok od nástupu do zamestnania, radí riaditeľka pre Public Affairs spoločnosti Edenred Lívia Bachratá. O úpravu platu môže skúsiť zamestnanec požiadať aj vtedy, ak sa mu zmení náplň práce, pribudnú povinnosti či zodpovednosť alebo sa zvýši jeho kvalifikácia.



"Na stretnutie s nadriadeným, ktorý rozhoduje o výške mzdy, sa treba pripraviť. Pomáhajú faktické a vecné argumenty, ktoré hovoria v prospech toho, že zamestnanec je pre firmu prínosom," priblížila Bachratá. Ako dodala, v oblasti výroby a predaja je dobré poznať výšku platu u konkurencie.



Ako argument pre zvýšenie platu sa neodporúča používať osobné dôvody, ako napríklad zmenu rodinných pomerov, hypotéku či ochorenie v rodine. Bachratá poradila, že pri rozhovore o vyššom plate je lepšie namiesto slovného spojenia "zvýšenie platu" hovoriť skôr o úprave platu. "Znie to menej požadovačne a dáva priestor na diskusiu," spresnila.



Jednou z možností, ako môže zamestnanec získať adekvátnejšiu odmenu za odvedenú prácu, môžu byť zamestnanecké benefity. Tie podľa Bachratej zamestnanci niekedy pri posudzovaní výšky svojho platu neberú do úvahy, no sú takisto spôsobom ohodnotenia.



"V aktuálnej situácii, keď sú na zamestnávateľov kladené vyššie nároky nielen pre ceny energií, ale napríklad aj pre zvýšené odvody do zdravotného poistenia, môže byť práve požiadanie o nový druh benefitu cestou, ako získať za svoju prácu adekvátnejšiu odmenu. Niektoré benefity totiž nepodliehajú zdaneniu, a preto sú pre zamestnávateľa výhodnejšie," doplnila Bachratá.



Spresnila, že podľa dát Konfederácie odborových zväzov SR je až 90,7 % zamestnancov nespokojných so svojím platom v pomere k svojim pracovným povinnostiam, zodpovednosti a životným nákladom. Podľa prieskumu portálu platy.sk 68 % Slovákov reaguje na pracovné ponuky len vtedy, ak im vyhovuje plat, a len 16 % je ochotných o vyššej mzde na pohovore vyjednávať.