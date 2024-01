O výstavbe druhého jadrového reaktora v Slovinsku rozhodne referendum

Ľubľana 30. januára (TASR) - Slovinci tento rok v referende rozhodnú o výstavbe druhého jadrového reaktora v elektrárni Krško. Politickú dohodu na vypísaní referenda v utorok ohlásil slovinský premiér Robert Golob. Jediný jadrový blok v Kršku majú v roku 2043 vyradiť z prevádzky. TASR o tom informuje podľa agentúr STA a AFP.



"Všetci sme sa zhodli, že cesta k bezuhlíkovej spoločnosti musí byť na jednej strane vydláždená obnoviteľnými zdrojmi energie a na druhej strane jadrovou energiou," povedal Golob po stretnutí s lídrami všetkých parlamentných strán, zástupcami talianskej a maďarskej menšiny, predsedom parlamentu a prezidentkou Natašou Pircovou Musarovou.



"Pri takomto dôležitom projekte - vzhľadom na jeho hodnotu aj budúcnosť krajiny - sa musí dosiahnuť konsenzus. Budeme hľadať spoločné riešenia," dodal. Referendum sa očakáva do konca tohto roka.



Politické strany sa dovtedy majú dohodnúť na presnom znení referendovej otázky, jeho termíne a ďalších prípravných činnostiach. Konečné rozhodnutie o investícii sa má urobiť v roku 2027 alebo 2028, keď by mala byť známa celková hodnota investície a menovitý výkon nového reaktora, povedal Golob. Náklady na projekt sa odhadujú na 10 miliárd eur.



Jadrová elektráreň Krško sa nachádza približne 40 kilometrov západne od chorvátskeho hlavného mesta Záhreb. Postavili ju spoločne Slovinsko s Chorvátskom ešte v 80. rokoch, keď boli súčasťou Juhoslávie. Pôvodne mala byť vyradená z prevádzky už v roku 2023, modernizáciou sa jej životnosť predĺžila až do roku 2043. Jej jediný reaktor s výkonom 700 megawattov pokrýva približne 20 percent energetickej spotreby Slovinska a 17 percent spotreby Chorvátska.