O zachovaní pracovných miest v Helle rozhodnú zamestnanci hlasovaním

Bánovce nad Bebravou/Trenčín 19. júna (TASR) - Nemecký výrobca svetiel pre automobilový priemysel Hella Slovakia signal- lighting, s. r. o., môže prepustiť menej pracovníkov, ako pôvodne avizoval. Rozhodnúť o tom môžu zamestnanci spoločnosti, ak sa vzdajú časti svojej 13. a 14. mzdy v tomto obchodnom roku. Názor vyjadria prostredníctvom tajného hlasovania, ktoré organizujú v týchto dňoch tamojšie odbory. Pre TASR to v piatok potvrdil predseda Základnej organizácie odborovej organizácie KOVO Hella Slovakia Michal Nirka.



"Minulý týždeň v utorok sme mali rokovanie so zamestnávateľom, na ktorom zaznelo niekoľko možných variantov riešenia. Tieto varianty znamenali rôzne ústupky z výšky 13. a 14. platu a k tomu napasovaný podľa objemu mzdových nákladov počet pracovných miest, ktoré by mohli byť zachované. Posledný variant bol ten, že k žiadnemu kráteniu benefitov nedôjde a zamestnávateľ deklaruje, že bude v tom prípade donútený pristúpiť k hromadnému prepúšťaniu v celom rozsahu, ako ho ohlásil," uviedol Nirka.



Odbory firme navrhli, aby o situácii rozhodli samotní zamestnanci. "Zamestnávateľovi sme ponúkli možnosť, že vieme zorganizovať hlasovanie všetkých zamestnancov, keďže sme si neboli v danom okamihu istí ich preferenciou, a to pokiaľ nám poskytne materiálno-technickú podporu, čo urobil, vrátane personálnej podpory pri evidencii hlasujúcich a vydávaní lístkov," spresnil Nirka.



Zamestnanci môžu rozhodnúť o tom, či sa vzdajú časti platov v obchodnom roku, ktorý začal 1. júna a končí budúci rok 31. mája. "Ide o podstatnú časť 13. a 14. platu. Ak hovoríme o zamestnancoch, ktorí sú vo firme viac ako desať rokov, pri splnení dochádzkových kritérií mali napríklad 13. plat na úrovni 980 eur a 14. plat mali vo výške 1039 eur, tak redukcia na 200 eur a 200 eur je podstatná," ozrejmil šéf odborov.



Hlasovanie začalo vo štvrtok (18. 6.), pokračuje v piatok a v pondelok (22. 6.) tak, aby sa ho mohli zúčastniť všetky pracujúce zmeny. "Hlasovanie sa uzatvorí v pondelok večer, v utorok máme spoločné rokovanie so zamestnávateľom. Ešte pred ním spočítame so zástupcom zamestnávateľa hlasy," dodal Nirka.



"Považujeme za svoju povinnosť aktívne poukazovať na možné scenáre, aby sa čo najviac znížilo prepúšťanie. Toto sme uviedli aj v našich predchádzajúcich vyjadreniach. V komunikácii s naším sociálnym partnerom - odbormi sme preto pripravili zodpovedajúci návrh," reagoval pre TASR konateľ spoločnosti Thomas Weier.



Ako odborová organizácia podľa neho uviedla, návrh spoločnosti nepotvrdí a neodmietne bez toho, aby sa s tým neobrátila na zamestnancov, preto zorganizovala tento druh spätnej väzby. "Na tomto základe sa rozhodnú," uzavrel.



Producent svietidiel avizoval, že od júla plánuje prepustiť 337 zamestnancov, v prevádzke v Bánovciach nad Bebravou má prísť o prácu 247 ľudí, 90 z prevádzky v Trenčíne. Hromadné prepúšťanie odôvodnila firma "obrovským poklesom dopytu spôsobeným pandémiou COVID-19 a už existujúcou medzerou vo využívaní kapacít v niektorých slovenských závodoch". Dodávateľ pre automobilový priemysel zamestnáva v súčasnosti približne 1900 ľudí.