O zahraničné aktíva Lukoilu prejavil záujem aj konglomerát IHC zo SAE
Autor TASR
Abú Zabí 21. novembra (TASR) - Konglomerát zo Spojených arabských emirátov (SAE) International Holding Company (IHC) prejavil záujem o zahraničné aktíva ruského ropného koncernu Lukoil. Spoločnosť to potvrdila agentúre Reuters. IHC tak rozšíril počet záujemcov o aktíva ruskej spoločnosti, ku ktorým patria americké ropné firmy ExxonMobil a Chevron a americká investičná spoločnosť Carlyle.
Na otázku Reuters, či IHC, konglomerát z emirátu Abú Zabí, sa obrátil na americké ministerstvo financií v súvislosti s aktívami ruskej ropnej spoločnosti, zástupcovia IHC odpovedali, „áno, prejavili sme záujem o zahraničné aktíva Lukoilu“. Ďalej sa však k tomu vyjadrovať nechceli.
Americký prezident Donald Trump rozhodol v októbri o uvalení sankcií na najväčšie ruské ropné spoločnosti Rosnefť a Lukoil s cieľom obmedziť Rusku jeho možnosti financovať vojnu na Ukrajine. Ropné koncerny sa na exporte ruskej ropy podieľajú približne polovicou.
Lukoil sa následne rozhodol svoje zahraničné aktíva predať. Ich hodnota dosahuje približne 22 miliárd USD (19,11 miliardy eur), pričom čas na dohodu záujemcov s Lukoilom je stanovený do 13. decembra, dokedy USA udelili výnimku zo sankcií voči Lukoilu.
Lukoil sa na celosvetovej produkcii ropy podieľa zhruba 2 percentami a iba jeho zahraničné aktíva 0,5 percentom. Spoločnosť má v Európe tri rafinérie, podiely v ropných ložiskách v Kazachstane, Uzbekistane, Iraku, SAE, Mexiku, Ghane, Egypte a Nigérii. Okrem toho vlastní stovky čerpacích staníc po celom svete, vrátane USA.
(1 EUR = 1,1514 USD)
