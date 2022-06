O Železničnú polikliniku pri Zvolenskom zámku zatiaľ nemá nikto záujem

Zvolen 17. júna (TASR) – O kúpu Železničnej polikliniky neďaleko Zvolenského zámku zatiaľ nemá nikto záujem. Majetok predávajú Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) formou ponukového konania. Hovorkyňa ŽSR Ria Feik Achbergerová pre TASR potvrdila, že v súčasnosti preto zverejnili siedme kolo ponukového konania.



V súčasnosti je cena majetku 2.241.000 eur bez DPH. "Cena v siedmom kole je znížená o desať percent z pôvodnej sumy," spomenula.



Dodala, že ŽSR majú uzavretú nájomnú zmluvu so spoločnosťou Novapharm do 31. decembra tohto roka s opciou do 31. decembra 2023.



Poznamenala tiež, že v rámci ukončených šiestich kôl ponukového konania neevidujú ani ponuku spoločnosti Agel, pod ktorú patrí nemocnica vo Zvolene. "Nadnárodný zdravotnícky holding Agel sa principiálne nevyjadruje k potencionálnym akvizíciám pred ich finalizáciou," uviedla pre TASR Martina Pavliková, hovorkyňa Agel na Slovensku, pod ktorú nemocnica vo Zvolene patrí. Dodala, že pri ohlásení jedného z najväčších predajov v zdravotníckom sektore je záujmom všetkých zúčastnených zachovať spektrum a rozsah zdravotnej starostlivosti.



Poliklinika sa nachádza v zastavanom území, v širšom centre mesta Zvolen, na Ulici Jana Jiskru. Areál tvoria tri budovy, poliklinika, rehabilitácia a trafostanica. "Dominantná je šesťposchodová budova polikliniky s menším dvorom so spevnenou plochou na parkovanie. Celková rozloha areálu predstavuje 1297 štvorcových metrov," zhrnula hovorkyňa.