O značku Regionálny produkt Horehronie sa dá uchádzať do 16. mája

Brezno 16. apríla (TASR) – Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Región Horehronie ako koordinátor regionálnej značky spustila v marci v poradí už 3. výzvu k predkladaniu žiadostí o udelenie práv na používanie značky kvality Regionálny produkt Horehronie. Uchádzať sa o ňu môžu regionálni výrobcovia a poskytovatelia služieb, ktorí splnia certifikačné kritériá. Majú na to už len mesiac, keďže výzva je otvorená do 16. mája. TASR o tom informovala Estera Potkány, marketingová manažérka OOCR.



Cieľom značky je podporiť kvalitné regionálne produkty a služby, ktoré reprezentujú región, jeho tradície, kultúru, prírodné bohatstvo a tiež šikovnosť miestnych podnikateľov či remeselníkov. Podľa OOCR je to pridaná hodnota pre samotných výrobcov, poskytovateľov služieb a zároveň indikátor kvality pre spotrebiteľov či návštevníkov regiónu.



"Zárukou výrobkov a služieb pod značkou Regionálny produkt Horehronie je najmä ich lokálnosť a udržateľnosť. Prispieva k budovaniu identity samotného regiónu a zvyšuje jeho atraktivitu," zdôraznila OOCR Región Horehronie.



"Aktuálna situácia je pre mnohých regionálnych výrobcov a poskytovateľov služieb neľahká, preto sme radi, že sa nám podarilo spustiť ďalšiu výzvu a úspešných uchádzačov budeme môcť podporiť aj cez tento projekt," konštatovala výkonná riaditeľka OOCR Petra Ridzoňová Hlásniková.



O značku Regionálny produkt Horehronie sa môžu uchádzať záujemcovia z okresu Brezno a obcí Pohronský Bukovec, Brusno, Ľubietová, Hiadeľ, Medzibrod, Lučatín, Strelníky, Povrazník, Moštenica, Podkonice, Baláže, Priechod, Selce, Nemce, Slovenská Ľupča, Poniky, Môlča, Oravce a Dúbravica. Môže byť udelená v kategóriách poľnohospodárske produkty a potravinárske výrobky, remeselné a iné spotrebné výrobky, služby ubytovacích a stravovacích zariadení, ako aj v kategórii doplnkové služby v cestovnom ruchu.