O zrušenie investičnej pomoci požiadalo od začiatku roka 5 spoločností
Samsung Electronics Slovakia požiadal o zrušenie schválenej pomoci v apríli, čo nadväzuje na jeho februárové oznámenie o ukončení prevádzky závodu na výrobu televízorov v Galante.
Autor TASR
Bratislava 27. mája (TASR) - O zrušenie investičnej pomoci vo forme úľavy na dani z príjmov požiadalo od začiatku roka 2026 päť spoločností. Vyplýva to z rozhodnutí zverejnených na webe Ministerstva hospodárstva (MH) SR. Dve z týchto firiem vrátane Samsung Electronics Slovakia museli doteraz uplatnenú daňovú úľavu štátu spätne doplatiť, zvyšné tri spoločnosti požiadali o jej odňatie pred začatím čerpania.
Samsung Electronics Slovakia požiadal o zrušenie schválenej pomoci v apríli, čo nadväzuje na jeho februárové oznámenie o ukončení prevádzky závodu na výrobu televízorov v Galante. Výrobca pôvodne plánoval investovať 36 miliónov eur a vytvoriť 140 pracovných miest, na čo mu vláda v auguste 2022 schválila daňovú úľavu vo výške 9 miliónov eur. V rokoch 2022 až 2024 si firma každoročne uplatnila úľavu 1,8 milióna eur. Koncom marca 2026 však podala dodatočné daňové priznania, v ktorých tieto úľavy odstránila a daň doplatila.
Podobne postupovala aj spoločnosť Pankl Automotive Slovakia z Topoľčian. Investičnú pomoc vo forme úľavy na dani z príjmu v hodnote 1,55 milióna eur vláda podniku schválila ešte v roku 2018. Firma vtedy plánovala investíciu 12,07 milióna eur do zriadenia centra pre výrobu krytov na prevodovky a motory a vytvorenie 120 nových pracovných miest do konca roka 2021. V apríli tohto roka požiadala o zrušenie rozhodnutia, pričom daňovú úľavu, ktorú si uplatnila v rokoch 2018 a 2019 v celkovej hodnote takmer pol milióna eur, spätne doplatila.
Ostatné tri spoločnosti požiadali o zrušenie rozhodnutí skôr, ako stihli schválené daňové úľavy využiť. V apríli tak urobila firma LVD S3, ktorej vláda v marci 2023 schválila pomoc vo výške takmer 870.000 eur na rozšírenie kapacity prevádzkarne zameranej na výrobu laserových rezacích strojov v Tornali. Podnik plánoval investovať 2,17 milióna eur a vytvoriť desať nových pracovných miest.
Ešte vo februári požiadala o zrušenie investičnej pomoci kórejská spoločnosť Wia Slovakia, ktorá v Dolnom Hričove pri Žiline plánovala zriadiť prevádzku na výrobu hnacích hriadeľov pre elektromobily a technologické centrum. Vláda pre tento zámer v máji 2024 schválila investičnú pomoc 6,36 milióna eur vo forme úľavy na dani z príjmov. Investícia mala do roku 2029 priniesť 231 nových pracovných miest.
Rovnako vo februári požiadala o zrušenie úľavy na dani z príjmov vo výške 500.000 eur aj spoločnosť Intermodal Technologies. Tá podľa pôvodného zámeru plánovala vynaložiť investičné náklady v minimálnej hodnote zhruba 34,78 milióna eur a vytvoriť 270 pracovných miest.
Realizáciu tohto projektu, zameraného na výrobu kontajnerov pre intermodálnu dopravu na hornej Nitre, však podnik nateraz pozastavil. Pre TASR to v apríli potvrdil Rastislav Januščák, zástupca spoločnosti Hornonitrianskych baní Prievidza, ktoré sú súčasťou spoločného podniku. Ako dôvod uviedol nepriaznivý vývoj na trhu nákladnej železničnej dopravy s tým, že ak sa situácia na trhu zmení, zámer opätovne prehodnotia.
