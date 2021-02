O zrušených výzvach na podporu vedy za 155 mil. eur bude rokovať vláda

Bratislava 11. februára (TASR) - O dvoch výzvach na dlhodobú podporu vedy a výskumu, ktoré zrušilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR, bude rokovať vláda. Zhodli sa na tom členovia Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie na štvrtkovom mimoriadnom rokovaní pod vedením predsedníčky rady, vicepremiérky Veroniky Remišovej (Za ľudí). Informoval o tom Andrej Ďuríček z odboru komunikácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI).



Priblížil, že zástupcovia zamestnávateľov a akademického sektora vyjadrili na rokovaní nespokojnosť s tým, ako ministerstvo školstva v januári zrušilo výzvy na podporu dlhodobého výskumu za 155 miliónov eur bez konzultácie s dotknutými subjektmi.



Spresnil, že výzvy boli zamerané na výskumné aktivity v doménach Priemysel pre 21. storočie a Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel, ktorých podpora by mohla významne pomôcť ekonomike Slovenska, ako aj stimulovať a prehĺbiť dlhodobo nedostatočnú spoluprácu podnikateľského sektora s akademickými výskumnými inštitúciami. V prijatom uznesení podľa Ďuríčkových informácií zaviazala rada vlády ministerstvo školstva, aby o situácii podalo do konca februára správu na rokovaní vlády.



"Ministerstvo školstva toto rozhodnutie urobilo bez konzultácie s dotknutými partnermi a ostatnými príslušnými inštitúciami, ktoré dlhé mesiace projekty pripravovali. Po škandále s eurofondami za ministra Petra Plavčana boli veda a výskum dlhodobo podvyživené a toto rozhodnutie má na ne negatívny dosah. Mrzí ma to, pretože minister školstva doteraz vytrvalo tvrdil, že všetky peniaze na podporu výskumu využije," zdôraznila po rokovaní ministerka Remišová.



"Presun peňazí je v kompetencii ministra dopravy, ktorý spravuje celý operačný program, a ministerstva školstva, ktoré informovalo, že veľkú časť peňazí chce presunúť na ministerstvo hospodárstva. Po presune peňazí na ministerstvo hospodárstva však považujem za mimoriadne dôležité, aby sa peniaze čo najskôr dostali na výskumné aktivity. Chceme na Slovensku viac lepšie platených pracovných miest a podpora inovácií a spolupráce výskumných inštitúcií a firiem je nevyhnutným predpokladom pre úspech a prosperitu Slovenska," dodala Remišová.