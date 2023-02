O zúčtovanie príjmov treba požiadať zamestnávateľa do 15. februára

Bratislava 13. februára (TASR) - Zamestnanec, ktorý mal v roku 2022 zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti, môže písomne požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti najneskôr do 15. februára tohto roka. Upozornila na to Martina Rybanská, hovorkyňa finančnej správy (FS).



Na podanie tejto žiadosti majú podľa nej zamestnanci už len posledné dva dni. Nebudú tak potom musieť sami podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A v termíne do 31. marca 2023.



Zamestnancom, ktorí mali v roku 2022 len príjem zo závislej činnosti plynúci zo zdrojov na území SR, teda zo zamestnania alebo z dohody, a nemajú povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby, pretože nemali žiadny iný zdaniteľný príjem (napríklad z prenájmu bytu, výhry alebo podnikania), môže podľa Rybanskej zamestnávateľ vykonať ročné zúčtovanie. Musia o to do 15. februára 2023 požiadať na predpísanom tlačive.



Ak mal zamestnanec viacerých zamestnávateľov, o vykonanie ročného zúčtovania písomne požiada posledného zamestnávateľa, u ktorého si uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus. Do úhrnu príjmov tento zamestnávateľ započíta aj sumy z potvrdení o príjmoch od všetkých ostatných zamestnávateľov, ktoré mu musí zamestnanec do 15. februára 2023 predložiť.



Ak mal zamestnanec viac zamestnávateľov, predloží potvrdenia o príjmoch od všetkých ostatných zamestnávateľov spoločne so žiadosťou. Ak zamestnanec požiadal zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, o vykonanie ročného zúčtovania, ale nepredložil v ustanovenom termíne potrebné doklady na vykonanie ročného zúčtovania, je povinný podať daňové priznanie podľa zákona o dani z príjmov, a to za predpokladu, že za zdaňovacie obdobie 2022 dosiahol zdaniteľné príjmy presahujúce 2289,63 eura.



V prípade, ak zamestnanec nepožiadal o vykonanie ročného zúčtovania, zamestnávateľ je povinný za obdobie, za ktoré mu vyplácal zdaniteľnú mzdu (za rok 2022), vystaviť a doručiť v termíne do 10. marca 2023 tlačivo Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o daňovom bonuse na vyživované dieťa za zdaňovacie obdobie roka 2022.



Rybanská dodala, že zamestnanci, ktorí majú záujem poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 2 %, prípadne 3 %, nimi určenému prijímateľovi, môžu prostredníctvom žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania požiadať zamestnávateľa o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % alebo 3 % zaplatenej dane fyzickej osoby. Toto potvrdenie je totiž povinnou prílohou vyhlásenia. Termín na vystavenie tohto potvrdenia je stanovený na 15. apríla 2023.