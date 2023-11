O zvyšovaní daní v Trenčíne bude rozhodovať mestský parlament

Trenčín 2. novembra (TASR) - Návrhy na zvyšovanie daní a poplatkov v Trenčíne budú súčasťou decembrového zasadnutia mestského zastupiteľstva, ktoré bude schvaľovať mestský rozpočet na budúci rok. TASR o tom informovala hovorkyňa Trenčína Erika Ságová.



Pri stagnácii, respektíve poklese reálnych príjmov od štátu z podielových daní nie sú podľa nej mestá schopné financovať svoje samosprávne funkcie bez úpravy svojich daní a poplatkov. Mnoho miest zvyšovalo dane a poplatky koncom roka 2022, mnohé to urobia teraz.



"Ak by sa dane a poplatky nezvyšovali, mesto by nebolo schopné poskytovať služby, ani dotovať šport, kultúru a sociálne veci," zdôraznila hovorkyňa.



Ako dodala, v súčasnosti platí zákon o dlhovej brzde, v dôsledku ktorého štát prognózuje mestám príjmy z podielových daní o 19 % nižšie oproti roku 2023. Po schválení programového vyhlásenia vlády v Národnej rade SR sa niektoré jeho ustanovenia nebudú 24 mesiacov uplatňovať.



"Aj v prípade, že zákon o dlhovej brzde bude vypnutý, prognózuje štát mestám v roku 2024 príjmy z podielových daní maximálne na úrovni príjmov v roku 2023. Je to v dôsledku štátom schválených zákonov a sociálnych opatrení. Súčasne štát samosprávam opätovne zvýšil výdavky. Napríklad vplyvom zákona o zvýšení miezd zamestnancov stúpnu výdavky na mzdy v Trenčíne o štyri milióny eur," doplnila Ságová.



"Požiadavky na štát sú preto jasné a zrozumiteľné. Očakávame, že bude zverejnená nová, reálna daňová prognóza, týkajúca sa príjmov miest z podielových daní v roku 2024. Očakávame tiež, že štát príde s kredibilným plánom, ako stabilizovať situáciu, ktorá ohrozuje fungovanie samospráv v ďalších rokoch," uzavrela hovorkyňa.