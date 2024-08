O2 dosiahlo v prvom polroku výnosy vo výške 174 miliónov eur

Bratislava 13. augusta (TASR) - Skupina O2 dosiahla za prvých šesť mesiacov tohto roka výnosy vo výške 174 miliónov eur, pričom v porovnaní s prvým polrokom minulého roka tak vzrástli o približne tri percentá. Informovala o tom v utorok spoločnosť. Medziročný rast zaznamenala aj v prípade počtu aktívnych SIM kariet, ktorý sa v porovnaní s minulým rokom zvýšil o jedno percento.



"O2 aj naďalej významne investuje do modernizácie sietí. V prvom polroku pribudlo do pokrytia 5G až 417 nových lokalít a celkovo môže najmodernejšiu 5G sieť od O2 využívať už 77,9 % ľudí na Slovensku," priblížila spoločnosť. Tá by mala byť aktuálne uprostred modernizácie celej sieťovej infraštruktúry, pričom 5G sieť je v súčasnosti dostupná v 25 okresoch Slovenska.



O2 je slovenský mobilný operátor, ktorý na našom trhu spustil komerčnú prevádzku v roku 2007. Skupinu O2 na Slovensku tvoria spoločnosti O2 Slovakia a O2 Business Services. Okrem vlastnej siete prevádzkuje spoločnosť aj značky Radosť a Tesco mobile.