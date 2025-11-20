< sekcia Ekonomika
O2 sa stalo najväčším mobilným operátorom na Slovensku
O2 v treťom štvrťroku evidovalo najväčší počet aktívnych SIM kariet spomedzi všetkých mobilných operátorov, čím sa stalo jednotkou na Slovensku.
Autor TASR
Bratislava 20. novembra (TASR) - O2 v treťom štvrťroku evidovalo najväčší počet aktívnych SIM kariet spomedzi všetkých mobilných operátorov, čím sa stalo jednotkou na Slovensku. Počet aktívnych SIM kariet rástol kontinuálne od vstupu O2 na slovenský trh v roku 2007. Na konci septembra 2025 ich operátor evidoval už 2,37 milióna využívaných v rámci mobilných služieb, informoval vo štvrtok operátor.
„O2 v týchto dňoch dosiahlo ďalší historický míľnik, ktorý vnímame ako najvýznamnejšie ocenenie nášho dlhoročného pôsobenia na trhu od samotných zákazníkov. Prozákaznícky prístup a hodnoty transparentnosti a jednoduchosti v ponukách, ktoré už dlhodobo vyznávame, sa osvedčili aj v prostredí intenzívnej konkurencie,“ uviedol CEO O2 Igor Tóth.
O2 by malo byť aktuálne tiež na špičke v pokrytí Slovenska najmodernejšou 5G sieťou. V polovici októbra bola táto sieť dostupná pre 97,47 % populácie. Do konca roka plánuje operátor sprístupniť kvalitné a rýchle 5G pripojenie už pre 99 % ľudí na Slovensku.
