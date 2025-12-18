< sekcia Ekonomika
O2 Slovakia uzavrela dohodu o prevzatí UPC Broadband Slovakia
Celková hodnota transakcie bez zahrnutia hotovosti a dlhov spoločnosti dosiahne 95 miliónov eur.
Autor TASR
Bratislava 18. decembra (TASR) - Spoločnosť O2 Slovakia, ktorá patrí do skupiny e& PPF Telecom Group, zrealizovala v týchto dňoch dohodu o kúpe 100-percentného podielu v spoločnosti UPC Broadband Slovakia, jedného z popredných poskytovateľov televíznych služieb a internetového pripojenia na Slovensku. Celková hodnota transakcie bez zahrnutia hotovosti a dlhov spoločnosti dosiahne 95 miliónov eur. Uviedla to Dominika Hovorková Ertelová, senior špecialistka externej komunikácie O2 Slovakia.
Táto dohoda nemá dosah na aktuálnu ponuku služieb oboch spoločností. Zároveň sa nateraz nič nemení ani pre zákazníkov a ich služby v UPC Slovakia. Uzavretie transakcie ešte podlieha štandardným regulačných schváleniam a očakáva sa v priebehu prvej polovice roka 2026.
„Spojenie síl O2 a UPC je však predovšetkým dobrou správou pre zákazníkov oboch operátorov. Nielenže ponuka UPC vhodne dopĺňa portfólio O2, ale synergia, ktorá týmto krokom vznikne, nám umožní ponúkať ešte lepšie, kvalitnejšie a dostupnejšie služby. V O2 veríme, že za našim doterajším úspechom je predovšetkým zákaznícka skúsenosť, ktorá je pre nás prvoradá, a na nej chceme stavať ďalej pri ešte väčšom prepájaní mobilného a fixného portfólia,“ uviedol šéf O2 Slovakia Igor Tóth.
Rok 2025 naplno odhaľuje potenciál telekomunikačného operátora O2, ktorý práve v tomto roku dosiahol niekoľko významných míľnikov vo svojej histórii. „Sme dlhodobým lídrom v dostupnosti 5G siete, ktorá je dnes dostupná už pre 99,76% ľudí na Slovensku,“ podčiarkol.
Spoločnosť O2 je aktuálne jednotkou v mobilnom segmente s počtom 2,37 milióna aktívnych SIM kariet, pričom rovnako poskytuje aj služby pevného pripojenia k internetu a vlastnú televíznu službu O2 TV. UPC Slovakia poskytuje prostredníctvom svojej širokopásmovej siete služby internetu a televízie v takmer 80 mestách Slovenska s dostupnosťou pre viac než 600.000 domácností.
Akvizícia je založená na záväznej dohode medzi spoločnosťami O2 Slovakia a Liberty Global Ltd. o prevzatí 100-percentného podielu v spoločnosti UPC Broadband Slovakia. Podľa podmienok dohody spoločnosť O2 prevezme plnú prevádzku a zákaznícku základňu spoločnosti UPC po získaní potrebných regulačných povolení a uzatvorení transakcie.
