Mobilný operátor O2 zvýši od septembra ceny za volania a SMS správy

Bratislava 7. augusta (TASR) - Mobilný operátor O2 zvyšuje od 12. septembra tohto roka cenu volaní o 0,02 eura za minútu, ako aj cenu SMS správ. Ide o ponuku v rámci služby O2 Fér. Dôvodom je podľa operátora rozširovanie 5G siete a zlepšovanie služieb. Spoločnosť o tom informovala na svojej oficiálnej webstránke.



Zákazníci za odoslanie jednej SMS správy pôvodne zaplatili 0,06 eura a suma volania za minútu bola vo výške 0,13 eura. Po novom bude cena hovoru stáť 0,15 eura za minútu a cena SMS sa zvýši na 0,08 eura. Operátor zároveň mení aj objem denných internetových balíčkov z 500 megabajtov (MB) na 700 MB so zmenou ceny 0,75 eura/deň na 0,95 eura/deň a balíček jeden gigabajt (GB) na 1,5 GB so zmenou ceny z jedného eura/deň na 1,30 eura/deň.



Mobilný operátor na svojej webstránke doplnil, že pokiaľ zákazníci s úpravou cien nesúhlasia, majú právo bez sankcií odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služieb. Čas na to majú do jedného mesiaca. Úprava cien sa netýka benefitu volaní zadarmo po jednej minúte na čísla O2 Slovensko. Mesačný balík O2 Internet 2 GB, Neobmedzené volania v SR a celej EÚ a mesačný poplatok za službu vo výške dvoch eur ostávajú naďalej bez zmeny.