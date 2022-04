OAG: Kapacita leteckých spoločností dosiahne v roku 2022 vysokú úroveň

Londýn/Singapur 26. apríla (TASR) - Globálna kapacita leteckých spoločností dosiahne v roku 2022 vysokú úroveň, keďže dopyt v Číne sa vracia. Uviedla to v utorok spoločnosť OAG so sídlom v Londýne, ktorá jej popredným svetovým poskytovateľom informácií o leteckej doprave.



OAG informovala, že uplynulý týždeň stúpla globálna kapacita leteckých spoločností na najvyššiu úroveň od začiatku roka 2022. Prispelo k tomu oživenie domáceho dopytu v Číne aj napriek pretrvávajúcim blokádam v súvislosti s ochorením COVID-19 na najväčšom ázijskom leteckom trhu.



Lockdown v Šanghaji sa pritom predĺžil na štvrtý týždeň a hromadné testovanie v Pekingu vyvolalo obavy, že čínske hlavné mesto by mohol čakať podobný osud.



Údaje OAG napriek tomu odhalili, že globálne letecké spoločnosti za týždeň do pondelka (25. 4.) pridali 2,5 milióna miest, z toho takmer polovicu v Číne. Celková globálna kapacita leteckých spoločností sa tak v sledovanom období zvýšila o 3,3 % na 88,6 milióna sedadiel. To je však stále približne o 20 % menej ako v roku 2019, čo bol posledný rok pred vypuknutím pandémie nového koronavírusu.



Celková kapacita pravidelných leteckých spoločností v severovýchodnej Ázii vzrástla za týždeň do pondelka oproti predchádzajúcemu týždňu o 10,8 % podľa OAG. Kapacita regiónu však zostáva približne o 36 % nižšia ako v rovnakom čase v roku 2019.



Spoločnosť OAG uviedla, že plánovaná kapacita počas nasledujúcich troch mesiacov sa ďalej približuje k úrovniam z roku 2019, čo odráža dôveru v oživenie cestovania.



"Stále nás čaká dlhá a čoraz ťažšia cesta späť ku kapacite 109 miliónov sedadiel za týždeň v roku 2019, ak sa k tomuto bodu vôbec niekedy dostaneme," uviedla OAG v príspevku na svojom blogu. "Ale v porovnaní s minulým rokom to na väčšine trhov vyzerá oveľa lepšie," dodala.



TASR správu prevzala z Reuters.