OAVD: Okrúhly stôl železníc zatiaľ nevyriešil nedostatok zamestnancov

Bratislava 28. marca (TASR) - Odborová asociácia výpravcov a dispečerov (OAVD) a Federácia strojvodcov (FS) vnímajú pozitívne aktivity Železníc SR (ŽSR) k dlhodobejšej stabilizácii zamestnancov. Za negatívum však považujú, že sa nepodarilo nájsť rýchle riešenie akútneho nedostatku zamestnancov na železniciach. OAVD to uviedla v súvislosti s rokovaním za okrúhlym stolom, ktoré sa uskutočnilo v utorok (26. 3.). Informoval o tom podpredseda republikovej rady OAVD Matej Ferencei.



"Zástupcovia ministerstva dopravy oboznámili prítomných, že pre rok 2024 bolo pre ŽSR po prvýkrát pridelených 49 miliónov eur na odloženú údržbu, čo ako zástupcovia odborov vnímame veľmi pozitívne," doplnil Ferencei. Odborári sa za okrúhlym stolom stretli s Ministerstvom dopravy SR, ŽSR, Železničnou spoločnosťou Slovensko (ZSSK), ZSSK Cargo a AROS.



Na stretnutie pozvali aj zástupcov ministerstva financií, za rezort sa však podľa odborárov nikto nezúčastnil. "Odborové centrály veľmi mrzí neúčasť zástupcov Ministerstva financií SR, nakoľko všetky problémy, ktorým ŽSR momentálne čelí, sú výsledkom dlhodobého podfinancovania ŽSR," uviedol Ferencei.



Dodal, že odborári sa pokúsia ešte raz zvolať rokovanie s rezortom financií, na ktorom by chceli hovoriť o rozpočte na najbližšie roky. "V prípade, že nás aj naďalej bude MF SR ignorovať ako sociálnych partnerov, ktorým záleží na dlhodobom a stabilnom riešení týchto problémov ŽSR, bude OAVD nútené zvážiť postup, ktorý mu poskytuje ústava SR v článku 37," dodal Ferencei.



"Financovanie daných spoločností patrí plne do kompetencie ministerstva dopravy. Situácia v sektore železníc je pre Ministerstvo financií SR známa a predstavitelia rezortu komunikujú s vedením ministerstva dopravy," uviedol tlačový odbor Ministerstva financií SR.