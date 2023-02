Obavy nemeckých firiem o prežitie sa zmiernili

Mníchov 8. februára (TASR) - Podiel nemeckých firiem obávajúcich sa o svoju existenciu na začiatku roka klesol, a to naprieč všetkými sektormi hospodárstva, aj keď vysoká inflácia a pokles spotreby majú na podniky stále negatívny vplyv, najmä v maloobchodnom sektore. Poukázal na to v stredu zverejnený prieskum mníchovského inštitútu Ifo. Informovala o tom agentúra Reuters.



Podľa januárového prieskumu Ifo sa o svoje prežitie obáva približne 4,8 % z oslovených podnikov. Na porovnanie, v decembri malo tieto obavy 6,3 % firiem.



"Spomaľovanie ekonomiky by tak nemalo zanechať výraznejšie stopy vo forme firemných insolvencií," povedal šéf prieskumov Ifo Klaus Wohlrabe.



Obavy z možného bankrotu boli v ostatnom prieskume najviac viditeľné v segmente maloobchodu, aj v tejto oblasti sa však oproti predchádzajúcemu mesiacu obavy zmiernili. Zatiaľ čo v decembri takéto obavy dalo najavo 9,7 % z celkového počtu oslovených firiem, v januári ich podiel predstavoval 8,3 %.