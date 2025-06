Obavy o dodávky zemín viedli Daimler Truck k vytváraniu väčších zásob

Göteborg/Hannover 17. júna (TASR) - Problémy s dodávkami kľúčových surovín z Číny prinútili nemeckého výrobcu nákladných vozidiel Daimler Truck, aby v krátkodobom horizonte zvýšil svoje zásoby. Povedala to v utorok novinárom po skončení konferencie v Göteborgu generálna riaditeľka automobilky Karin Radstromová. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Radstromová v tejto súvislosti poznamenala, že čipová kríza počas pandémie ochorenia COVID-19 ukázala, že výrobcovia vozidiel sa už nemôžu tak spoliehať na predchádzajúcu prax tzv. dodávok just-in-time. Teda presne vtedy, keď boli potrebné vo výrobe, aby sa minimalizovali zásoby a náklady s tým spojené.



Nemecký výrobca nákladných vozidiel od pandémie zmenil prístup a zvýšil svoje zásoby, napríklad polovodičov, aj keď to viaže viac kapitálu.



Vzhľadom na to, čo sa momentálne deje vo svete, sa zdá, že je to dobrá a potrebná stratégia, skonštatovala Radstromová.



Automobilový priemysel sa v súčasnosti obáva nedostatku vzácnych zemín pre nové exportné nariadenia v Číne, kde od apríla musia exportéri žiadať o vývozné licencie, ktoré úrady len pomaly schvaľujú.



Čína dominuje na trhu s týmito surovinami, ktoré sa používajú vo všetkom od elektromotorov po okenné mechanizmy.



Radstromová uviedla, že zabezpečenie dodávok vzácnych zemín je v súčasnosti hlavným problémom oddelenia nákupu a spoločnosť tento problém pozorne sleduje. Zatiaľ však, ako sa zdá, má automobilka všetko potrebné a k výpadkom výroby nedošlo.