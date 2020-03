Obavy o existenciu cíti pre problémy s dlžníkmi čoraz viac firiem

Bratislava 11. marca (TASR) - Stále viac firiem vo východnej Európe má obavy, či dokáže prežiť v dôsledku meškajúcich úhrad faktúr, resp. neplatenia vôbec. Podľa štúdie „European Payment Practices 2019“ skupiny EOS, sa takto vyjadrila každá šiesta spoločnosť (16 %). Slovensko je toho jasným príkladom. Existenciálne hrozby pre zlú platobnú disciplínu cítilo v roku 2019 až 12 % respondentov. Rok predtým to bolo 9 %.



Čo sa týka východnej Európy, v roku 2018 malo obavy o vlastnú existenciu pre problémy s dlžníkmi 14 % oslovených spoločností, t. j. o dve percentá menej než vlani. Východoeurópske krajiny s najhoršími číslami v roku 2019 boli Chorvátsko (26 %), Bulharsko (24 %), Grécko (20 %) a Maďarsko (19 %).



"Obavy o vlastné prežitie sú pochopiteľné, keďže dlhodobejšie výpadky v príjmoch môžu vážne nabúrať cash flow a aj samotný chod každej spoločnosti. Odporúčam nečakať a nebáť sa; zverte sa radšej do rúk profesionálov venujúcich sa manažmentu pohľadávok, ktorí budú problémy s dlžníkmi riešiť namiesto vás," uviedol Michal Šoltes, konateľ spoločnosti EOS KSI Slovensko, venujúcej sa správe a inkasu pohľadávok.



Diametrálne odlišné situácie odhalila štúdia pri respondentoch pochádzajúcich zo západnej Európy. V Nemecku necítia vôbec žiadnu hrozbu pre zlú platobnú disciplínu, v Dánsku len malú (2 %), no vo Francúzsku 22 % a vo Veľkej Británii sa až 23 % respondentov bojí o vlastné prežitie. Celkovo, každá siedma spoločnosť mala v roku 2019 obavy (14 %), rok predtým to bolo 15 %.