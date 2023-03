Obavy z bankovej krízy sa zmiernili, väčšina akciových trhov vzrástla

Frankfurt nad Mohanom/Tokio/Hongkong 28. marca (TASR) - Akciové trhy v Európe otvorili utorkové obchodovanie rastom a rast zaznamenali aj viaceré trhy v Ázii, keď sa predchádzajúce obavy z nástupu novej bankovej krízy zmiernili. Informovala o tom agentúra AFP.



Hlavný index londýnskej burzy FTSE 100 vzrástol do 9.30 h SELČ oproti pondelkovej (27. 3.) uzávierke o 0,7 % na 7521,07 bodu. V podobnom rozsahu zaznamenali rast aj indexy v eurozóne. Hlavný index burzy vo Frankfurte nad Mohanom DAX vzrástol o 0,6 % na 15.223,93 bodu a kľúčový index parížskej burzy CAC 40 takmer o 0,8 % na 7131,69 bodu. Náladu do veľkej miery podporili pondelkové informácie o tom, že veľkú časť skrachovanej americkej banky Silicon Valley Bank (SVB) prevezme konkurenčná banka First Citizens.



Na tento fakt už skôr zareagovala rastom väčšina ázijských búrz, ktoré medzičasom utorkové obchodovanie uzatvorili. Hlavný index tokijskej burzy Nikkei 225 vzrástol v závere obchodovania o 0,15 % a obchodovanie ukončil na úrovni 27.518,25 bodu. Širší index Topix vzrástol o 0,25 % na 1966,67 bodu. Za rastom akciových trhov sú práve bankové tituly, výraznejšiemu rastu akcií však zabránilo posilnenie jenu oproti doláru.



Rast zaznamenal aj hlavný index hongkonskej burzy Hang Seng. Obchodovanie uzatvoril na úrovni 19.784,65 bodu, čo v porovnaní s pondelkovou uzávierkou znamená zvýšenie o 1,11 %. Čínske burzy však mierne klesli, pričom kľúčový index burzy v Šanghaji Shanghai Composite klesol o 0,19 % na 3245,38 bodu a hlavný index burzy v Šen-čene zaznamenal pokles o 0,7 % na 2104,37 bodu.