Obavy z nákazy zasiahli predaj francúzskych ustríc

Paríž 6. januára (TASR) - Obľúbenú francúzskou lahôdkou ustrice zasiahla tvrdá rana. Úrady v regióne Gironde na pobreží Atlantiku zaznamenali totiž koncom minulého roka vlnu prípadov gastroenteritídy v dôsledku otravy jedlom. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Keď Philippe Le Gal minulý víkend priniesol svoje ustrice na trh, očakával, že sa rýchlo predajú. Bol predsa Silvester, deň, keď je táto pochúťka kľúčovou ingredienciou osláv Nového roka vo francúzskych domácnostiach a reštauráciách. Tentoraz sa však jeho očakávania nenaplnili.



"Predali sme sotva 10 %, takmer nič," povedal agentúre AFP. Dôvodom, prečo sa spotrebitelia vyhýbajú francúzskym ustriciam, sú obavy o zdravie. Vyšetrovanie v regióne Gironde odhalilo norovírus, vysoko nákazlivý vírus, ktorý spôsobuje zvracanie a hnačku, v ustriciach z Arcachonského zálivu západne od Bordeaux na pobreží Atlantiku.



Úrady rýchlo zakázali zber a predaj ustríc z tejto oblasti a z dvoch ďalších severnejších lokalít známych produkciou ustríc Calvados a Manche "až do odvolania". Zároveň tamojším producentom prikázali, aby prestali predávať už zozbierané ustrice, a spotrebiteľom, aby ich urýchlene vrátili.



Kontaminácia ustríc je výsledkom záplav v čistiarňach odpadových vôd po výdatných dažďoch, ktoré spláchli neupravenú odpadovú vodu do oceánu, kde kontaminovala ustrice.



Úrady sľúbili, že zákaz zrušia "hneď, ako to hygienické podmienky a výsledky testov dovolia". Miestne združenie producentov ustríc má však obavy, že toto odvetvie zasiahla "kríza, ktorá nemá obdobu".



"Ľudia sú v panike," povedal Le Gal, ktorý je zároveň prezidentom Národnej federácie chovu mäkkýšov. "Prestali nakupovať. Je to katastrofa," vyhlásil. Podľa Le Gala kontaminácia ovplyvnila menej ako 10 % z celkovej francúzskej produkcie ustríc, čo predstavuje približne 8000 ton ročne. Dôsledky však zasiahli celé odvetvie.



Výrobcovia upozorňujú, že za kontamináciu nemôžu oni, ale nedostatočná kapacita čistenia odpadových vôd, za ktorú zodpovedajú miestne orgány.



"Toto sa nám stalo druhýkrát za dva roky," upozornil Olivier Laban, chovateľ ustríc, ktorý vedie regionálne združenie ich producentov v Arcachone, hlavnej cieľovej oblasti zákazu. "Takto to nemôže pokračovať," uviedol pre AFP.



Štátny tajomník ministerstva námorných záležitostí Hervé Berville sľúbil, že vláda si sadne s miestnymi úradmi, aby "v prípade potreby urýchlili investície". Označil pritom produkciu ustríc za "základný sektor miestnej ekonomiky". Dodal, že vláda je pripravená pomôcť kompenzovať straty, ktoré utrpeli producenti.



Okrem zničujúcich finančných dôsledkov kontaminácie sa však producenti ustríc obávajú aj poškodenia dobrého mena, ktoré bude podľa nich ešte ťažšie napraviť. "S každou správou v televízii ľudia rušia svoje objednávky," povedal Laban.



Le Gal sa obáva, že to, čo nazval "strašením", môže dokonca natrvalo odstrániť ustrice z francúzskych stolov. Francúzsko je najväčším európskym producentom aj spotrebiteľom ustríc. Je tiež piatym najväčším producentom na svete po Číne, Južnej Kórei, Japonsku a Spojených štátoch.