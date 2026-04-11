Obavy z nárastu cien po zavedení eura sa v Bulharsku nenaplnili
Autor TASR
Sofia 11. apríla (TASR) - Obavy z rýchleho nárastu cien sa po zavedení eura v Bulharsku nenaplnili. Nová mena mala počas prvých 100 dní svojho fungovania iba obmedzený vplyv na spotrebiteľské ceny, oznámila vo štvrtok (9. 4.) Európska centrálna banka (ECB). Ceny sa podľa jej zistení zvýšili najmä v sektore služieb, v ktorom často pôsobí menší konkurenčný tlak. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
V Bulharsku sa od 1. januára 2026 platí eurom namiesto pôvodnej národnej meny lev. Konverzný kurz medzi eurom a bulharským levom bol stanovený na 1,95583 leva za jedno euro. Ceny sa aj po prechode na novú menu darí držať pod kontrolou, uviedla ECB. Ročná miera inflácie tak klesla z 3,5 % v decembri minulého roka na 2,3 % v januári a 2,1 % vo februári.
V medziročnom porovnaní sa ceny v januári zvýšili o 0,6 %, čo je podľa ECB nezvyčajne vysoké číslo pre tento mesiac. Vo februári však bola inflácia v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom opäť výrazne nižšia. To znamená, že januárové zvýšenie cien bolo prevažne krátkodobé, uviedla ďalej ECB vo svojej štúdii. V sektore služieb zaznamenali nadpriemerný nárast cien reštaurácie, ubytovacie zariadenia, ako aj odvetvie informácií a komunikácií.
