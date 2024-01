Občania by mohli byť zbavení byrokracie aj v bankách či poisťovniach

Bratislava 30. januára (TASR) - Občania a podnikatelia by subjektom mimo verejnej správy už nemuseli predkladať odpisy a výpisy zo štátnych evidencií. Ide napríklad o banky, poisťovne či telekomunikačných operátorov, ktorí by si tieto údaje mohli overiť sami. Vyplýva to z návrhu novely zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci, ktorý do Národnej rady (NR) SR predložila skupina poslancov z opozičnej strany Progresívne Slovensko (PS).



"Cieľom návrhu zákona je znížiť byrokratickú záťaž občanov a podnikateľov tým, že sa minimalizuje potreba predkladať vybrané výpisy a odpisy zo štátnych evidencií pri kontakte občanov a podnikateľov so subjektami mimo verejnej správy. Zámerom je umožniť týmto subjektom overovať si skutočnosti zo štátnych evidencií spôsobom použiteľným na právne úkony," uviedli poslanci v dôvodovej správe.



Takéto údaje by podľa návrhu mohli byť sprístupňované tretím stranám len so súhlasom dotknutej osoby, v záujme dodržania princípov ochrany osobných údajov.



Ide napríklad o overovanie konateľa spoločnosti prostredníctvom výpisu z obchodného registra v styku s bankou alebo telekomunikačnými operátormi, vyžiadanie výpisu z listu vlastníctva nehnuteľnosti pre uvoľnenie zábezpeky, výpisu registra trestov pri styku s bankou a podobne.



Úprava taktiež podľa opozičných poslancov vytvára predpoklady na plné využitie nových funkcionalít modulu procesnej integrácie a integrácie údajov. Tie majú byť zavedené projektom Rozvoj platformy integrácie údajov a Manažment osobných údajov. Implementovať ho má Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR z prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) v rámci programového obdobia 2014 - 2020.



Účinnosť predkladanej novely zákona je navrhnutá od 1. júla tohto roka.