Občania chcú, aby strany do koaličnej zmluvy zaradili stavbu R3

Zvolen 17. februára (TASR) - Výstavba rýchlostných ciest R3 Zvolen – Šahy a R2 - severný obchvat mesta Zvolen by mala byť zapracovaná do budúcej povolebnej koaličnej zmluvy. List s touto požiadavkou adresovali v týchto dňoch primátori, starostovia a združenia občanov z Banskobystrického kraja všetkým politickým stranám, ktoré kandidujú v nadchádzajúcich parlamentných voľbách.



Dôvodom požiadavky má byť list z Ministerstva životného prostredia SR z októbra 2019, v ktorom informuje dotknuté mestá, obce a zainteresovanú verejnosť o tom, že sa zastavuje proces posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti „Rýchlostná cesta R3 Zvolen – Šahy“ na životné prostredie. Návrh na posudzovanie vzala späť Národná diaľničná spoločnosť (NDS).



"Prijali sme túto správu s rozčarovaním, pretože minuloročné januárové verejné predstavenie výstavby úsekov R3 Národnou diaľničnou spoločnosťou dalo ľudom a samosprávam nádej, že sa neúnosná situácia v centre týchto miest a obcí odstráni, a tým sa výrazne zlepší kvalita života ich obyvateľov, ktorí v súčasnosti musia znášať zhoršovanie podmienok z dôvodu negatívnych aspektov dopravy," píše sa v liste starostov a primátorov.



Podobná situácia je podľa nich taktiež s plánovaným severným obchvatom mesta Zvolen v rámci výstavby rýchlostnej cesty R2. "Jeho výstavba je v nedohľadne, a tým sa mesto Zvolen stáva druhým Ružomberkom, kde sa stretávajú dôležité dopravné tepny, ktoré sú vďaka nedokončeným obchvatom neúmerne a pravidelne zaťažované a upchávané nadmernou osobnou a tranzitnou dopravou. Jediné, čo môže zlepšiť dnešnú situáciu, je bezodkladná realizácia projektov, ktoré sa teraz, bohužiaľ, zastavili," zdôrazňujú signatári v liste.



"Sme aj naďalej odhodlaní pokračovať s protestnými akciami a blokádami ciest v samotných mestách a obciach, ale aj ďalšími protestmi v hlavnom meste priamo pred Národnou radou SR či príslušnými ministerstvami tak, aby sme na tento vážny problém verejne poukazovali, kým sa nevyrieši," upozorňujú.



Podľa starostu obce Dobrá Niva Milana Jakubíka, ktorý je poverený zástupca primátorov a starostov dotknutých miest, signatári očakávajú odpoveď do 22. februára.