Občania ohrození chudobou nedostanú jednorazový príspevok 500 eur

Bratislava 15. júna (TASR) - Občania, ktorí sú ohrození chudobou, nedostanú jednorazový príspevok vo výške 500 eur. Návrh zákona o pomoci obyvateľom ohrozených chudobou, ktorý do Národnej rady (NR) SR predložili poslanci Peter Pellegrini, Richard Raši, Denisa Saková, Matúš Šutaj Eštok a Erik Tomáš (všetci nezaradení), parlament vo štvrtok neposunul do druhého čítania.



Finančný príspevok mal byť podľa návrhu určený pre obyvateľov, ktorí sa podľa európskej metodiky štatistického zisťovania chudoby nachádzajú v riziku príjmovej chudoby. Vychádzalo by sa pri tom z najaktuálnejších údajov ku dňu účinnosti zákona. Pri posudzovaní nároku na príspevok sa mal zohľadňovať každý typ domácnosti osobitne.



Nárok na pomoc mala mať fyzická osoba, ak celoročný príjem v domácnosti, v ktorej žije, nepresiahol za rok 2022 12-násobok hranice rizika príjmovej chudoby za príslušný typ domácnosti. Za každú domácnosť by mohla mať nárok na pomoc jedna osoba.