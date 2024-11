Občania Slovenska budú môcť navštíviť Čínu na 15 dní bez potreby víz

Bratislava 6. novembra (TASR) - Slovenskí občania budú môcť od 8. novembra tohto roka navštíviť Čínu za účelom obchodnej cesty, cestovného ruchu, rodinnej návštevy alebo tranzitu bez vízovej povinnosti, ak trvanie takejto cesty nepresahuje 15 dní. Informovalo o tom v stredu po návrate slovenských predstaviteľov z Číny Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.



"V druhej najväčšej ekonomike sveta sme nemali zabezpečenú adekvátnu prítomnosť a mohli sme tak prísť o mnoho potenciálnych investícií. Zo strany slovenských investorov a podnikateľov je o Čínu veľký záujem, pričom mnohé naše firmy už na čínsky trh aj prenikli, ale chýbala im takáto väčšia podpora zo strany vlády SR, ktorú sme im teraz poskytli," dodal šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD).



Pri bezvízovom styku pre občanov SR by nemalo byť potrebné upozorňovať čínske veľvyslanectvá alebo konzuláty. Postačujúce by malo byť absolvovanie kontroly čínskymi imigračnými orgánmi po pricestovaní do krajiny. Tie odporúčajú vziať si so sebou príslušné podporné dokumenty, ktoré pomôžu overiť účel návštevy, ako je napríklad pozývací list, letenka a potvrdenie o rezervácii hotela.



"Chceme rozvíjať slovenskú ekonomickú diplomaciu v regióne Indopacifiku, preto máme takúto strategickú dohodu uzatvorenú aj s Južnou Kóreou či Japonskom. V tomto teritóriu zároveň plánujeme otvoriť dva nové zastupiteľské úrady v Malajzii a na Filipínach," doplnil Blanár.