Občania žiadajú premiéra zaradiť stavbu R2 a R3 do programu vlády

Zvolen 1. apríla (TASR) - Zapracovanie výstavby rýchlostných ciest R2 a R3 do programového vyhlásenia vlády SR požadujú občania miest Zvolen a Dudince a obcí Dobrá Niva a Hontianske Nemce a tiež občianske iniciatívy Zdravá Krupina, Zdravé a bezpečné Šahy a Centrum komunitného organizovania Zvolen. Svoju požiadavku zaslali listom premiérovi Igorovi Matovičovi (OĽaNO).



"Požadujeme, aby sa vláda SR zaviazala na zapracovanie riešení tohto dôležitého problému obyvateľov regiónu do programového vyhlásenia na nasledujúce obdobie 2020 - 2024 ako jednej z nosných tém v oblasti dopravy a skvalitnenia života obyvateľov tohto regiónu," uvádza sa v liste.



Občania regiónu totiž podľa iniciatívy prijali vlaňajšie zastavenie procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie pri rýchlostnej ceste R3 Zvolen – Šahy s rozčarovaním. "Najmä preto, lebo ide o komunikáciu medzinárodného významu s narastajúcou intenzitou prevažne tranzitnej nákladnej dopravy, ktorá spája metropoly Varšava – Budapešť," píšu v liste.



Podobná situácia je podľa nich aj s plánovaným severným obchvatom mesta Zvolen v rámci výstavby rýchlostnej cesty R2. Jeho výstavba je podľa iniciátorov výzvy v nedohľadne, a tým sa Zvolen stáva "druhým Ružomberkom", kde sa stretávajú dôležité dopravné tepny, ktoré sú z dôvodu nedokončeného obchvatu v rámci R2 neúmerne a pravidelne zaťažované a upchávané nadmernou osobnou a tranzitnou dopravou priamo v intraviláne mesta Zvolen. "Jediné, čo môže zlepšiť dnešnú situáciu, je bezodkladná realizácia projektov, ktoré sa teraz, bohužiaľ, zastavili," konštatuje iniciatíva.



Aj keď podľa iniciátorov listu v súčasnosti Slovensko čelí obrovskému problému súvisiacemu s novým koronavírusom, sú nútení verejne poukazovať na dlho pretrvávajúci neriešený problém. "Dúfame, že sa po skončení tohto stavu stane doprava v našom regióne jednou z vašich priorít až do doby jej vyriešenia," dodávajú.



Iniciátori výzvy zároveň pozvali premiéra a vládu do regiónu. "Chceme vám ponúknuť, aby sa jedno z vašich prvých výjazdových zasadnutí vlády uskutočnilo práve v okrese Krupina, ktorý je dlhodobo baštou extrémizmu, a to z dôvodu dlhoročného nezáujmu kompetentných o túto časť Slovenska. Tým by ste prejavili váš aktívny záujem o problémy miestnych občanov a dali im na vedomie, že problémy regiónu Hont a mesta Zvolen vám nie sú ľahostajné. Taktiež by ste aj vy osobne videli a zažili súčasnú alarmujúcu dopravnú situáciu v našich mestách a obciach," uvádzajú v závere listu.