Občanov neoslobodia od poplatkov zaplatených pre nefunkčný kataster

Bratislava 15. apríla (TASR) - Občania nebudú oslobodení od správnych poplatkov, ktoré museli zaplatiť v súvislosti s nefunkčným katastrom nehnuteľností. V novele zákona o správnych poplatkoch to navrhovali poslanci opozičného Progresívneho Slovenska (PS). Ich návrh Národná rada (NR) SR v utorok neposunula do druhého čítania.



„Cieľom návrhu zákona je zabezpečiť spravodlivý prístup pri poskytovaní služieb štátu občanom. Cieľom je odstrániť zjavnú nespravodlivosť, keď ľudia doplácajú na neschopnosť štátu poskytovať kvalitné služby a zároveň by takáto úprava do budúcnosti mala motivačný charakter pre orgány verejnej moci, aby dbali na dostupnosť svojich služieb,“ uviedli predkladatelia.



Pripomenuli, že návrh reagoval na situáciu, ktorá nastala po kybernetickom útoku na systémy Úradu geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) SR v januári tohto roka. Dôsledkom tohto útoku bol výpadok služieb katastra, ktorý trval niekoľko týždňov a zhoršil prístup občanov k službám verejnej správy. Ľudia tak nemohli využívať služby online a na počkanie, ale boli odkázaní na využívanie fyzických služieb na pobočkách úradov. „To pre občanov predstavuje znížený komfort, stratu času a zvýšené náklady v podobe správnych poplatkov,“ upozornili opoziční poslanci.



Navrhli preto oslobodenie od povinnosti platiť správny poplatok pri podaniach na úseku katastra vykonaných od 5. januára do 31. marca 2025. Už zaplatené poplatky mali byť započítané na úhradu najbližšej daňovej povinnosti alebo mohli byť vrátené na základe žiadosti občana. Štát to malo vyjsť na 3 až 5 miliónov eur.



Návrh novely tiež hovoril o tom, že ak v budúcnosti pri výpadku elektronickej služby štátu budú občania nútení využívať len jej papierovú verziu, mali by za ňu platiť zľavnený poplatok, maximálne vo výške poplatku za elektronickú službu. Predkladatelia tiež navrhovali, aby v prípade predlžovania lehôt na vybavenie podaní či znefunkčnenia systému z technických príčin na strane štátu boli ľuďom poplatky vrátené alebo od nich boli oslobodení.