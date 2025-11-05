< sekcia Ekonomika
Obce a mestá potrebujú obnoviť najmä administratívne a školské budovy
Vyplýva to z prieskumu Slovenskej rady pre zelené budovy (SKGBC), do ktorého bolo zapojených 854 miest a obcí.
Autor TASR
Bratislava 5. novembra (TASR) - Obce a mestá potrebujú obnoviť najmä školské a administratívne budovy alebo tie, ktoré sú určené na kultúru, šport a rekreáciu. V nasledujúcich troch rokoch takmer polovica z nich plánuje výstavbu, prístavbu alebo nadstavbu budovy vo svojom vlastníctve. Takmer všetky mestá a obce zápasia s nedostatkom financií a času na prípravu dokumentácie či so zložitosťou verejného obstarávania. Vyplýva to z prieskumu Slovenskej rady pre zelené budovy (SKGBC), do ktorého bolo zapojených 854 miest a obcí.
Viac ako polovica z opýtaných slovenských miest a obcí len uvažuje o výstavbe alebo obnove verejnej budovy. Zároveň by privítali predvídateľný harmonogram výziev, ktorý sa bude dodržiavať. Väčšina z nich plánuje pri obnove alebo výstavbe verejných budov využiť granty, teda projekty štátneho rozpočtu alebo zdroje EÚ v kombinácii s vlastnými financiami. Vyše polovica miest a obcí už za posledné tri roky realizovala obnovu, výstavbu, prístavbu alebo nadstavbu verejnej budovy.
„Až 821 miest a obcí v prieskume uviedlo, že vlastní budovu, ktorá potrebuje obnovu. Tento počet predstavuje až 96,1 % miest a obcí zapojených do prieskumu,“ ozrejmil člen predstavenstva SKGBC Miroslav Zliechovec. Celkovo 111 uviedlo, že obnovu budú potrebovať aj pamiatkovo chránené alebo historické objekty.
Obce a mestá sú podľa neho pod tlakom, a to z viacerých dôvodov. Jedným z nich je povinnosť zrýchliť obnovu verejných budov a zvýšiť ich energetickú efektivitu, ktorá vyplýva z európskej legislatívy. K obnove ich tlačia tiež rastúce náklady za energie a zlý technický stav viacerých budov. Najčastejším problémom pre 804 z nich je nedostatok financií. Medzi ďalšie prekážky patrí nedostatok času na prípravu dokumentácie po vyhlásení výzvy či zložitosť verejného obstarávania, za ktorou nasleduje nepripravená projektová dokumentácia. Mestá vidia aj problém v legislatívnych prekážkach v podobe územného plánu alebo nevysporiadaných pozemkov. Obce zase uviedli nedostatok odborníkov a odborných kapacít rôzneho druhu.
Z prieskumu vyplynulo, že 821 mestám a obciam by pomohlo, ak by mohli získať účelovo viazané externé prostriedky, teda dotáciu na prípravu projektovej dokumentácie či energetického auditu. „Obnova verejných budov je zložitý, finančne aj časovo náročný proces. Preto je nevyhnutné mať dostatok informácií o pripravenosti miest a obcí, ich finančných zdrojoch a iných kapacitách. Užitočným krokom by bolo vytvorenie platformy pre vzdelávanie zástupcov miest a obcí a efektívne prepájanie všetkých inštitúcií a subjektov zapojených do obnovy verejných budov,“ dodal Zliechovec.
Rovnako je podľa neho potrebná tiež systematická a dlhodobá príprava zástupcov miest a obcí na efektívne čerpanie financií vyčlenených na obnovu týchto budov, ale aj na zavedenie nových nástrojov do praxe, akými sú napríklad investičné plány obnovy budov.
