Obce Chocholná-Velčice a Kostolná-Záriečie spája nový cestný most

Chocholná-Velčice/Kostolná-Záriečie 13. júna (TASR) – Obce Chocholná-Velčice a Kostolná-Záriečie v Trenčianskom okrese spája nový cestný most. Pôvodný most na ceste III/1225 vedúci ponad cestu I/9 bol v havarijnom stave. Informoval o tom predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška.



"Všetky stavebné práce boli financované z rozpočtu trenčianskej župy, rekonštrukcia mosta stála viac ako milión eur s DPH. Chceme sa dodatočne ospravedlniť cestujúcej verejnosti za obmedzenia, verím, že most im bude slúžiť ďalšie desiatky rokov," povedal Baška.



Most je dlhý 58 metrov a široký 9,8 metra. Stavebné práce pozostávali zo sanácie starého mosta a z výstavby nového mostného objektu. Materiál z pôvodného mosta zrecyklovali a použili pri iných stavbách.