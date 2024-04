Obce a mestá môžu o dotáciu na dokumentáciu žiadať do 15. apríla

Bratislava 11. apríla (TASR) - Obce a mestá môžu ešte do pondelka 15. apríla požiadať o dotáciu na územnoplánovaciu dokumentáciu. Po novom môžu žiadosť podať už aj elektronicky prostredníctvom Portálu pre územné plánovanie, ktorý Úrad pre územné plánovanie a výstavbu (UUPV) SR spustil v apríli tohto roka. Vo štvrtok o tom informoval riaditeľ tlačového odboru UUPV Pavel Machava.



"Celkový objem finančných prostriedkov, ktorý sme na to vyčlenili, je 610.000 eur. V tomto roku podporíme tvorbu nových územných plánov, v súlade so zákonom o územnom plánovaní, ktorý vstúpil do platnosti od apríla. Maximálna výška dotácie predstavuje 80 % oprávnených nákladov na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie, obec však musí preukázať, že zvyšných 20 % vie pokryť z vlastných zdrojov," uviedla podpredsedníčka UUPV Milota Sidorová.



Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu bola vyhlásená na začiatku februára. Obce a mestá môžu žiadať príspevok na dva typy dokumentácií, a to na návrh územného plánu obce a návrh územného plánu zóny. Po novom však už nemusia posielať žiadosť len v papierovej forme, podať ju môžu aj elektronicky prostredníctvom Portálu pre územné plánovanie.



"Urobili sme prvý, ale zato zásadný krok k digitalizácii územných plánov. Zatiaľ čo doteraz si obce a mestá museli žiadosť vytlačiť, vyplniť a odoslať poštou, po novom ju vedia podať elektronicky prostredníctvom formulára," uviedla Sidorová s tým, že po zadaní výšky nákladov na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie vedia hneď zistiť, na akú dotáciu majú nárok.



O dotáciu môžu žiadať obce a mestá, ktoré už začali s obstarávaním územnoplánovacej dokumentácie, no neuzavreli ho pred účinnosťou nového zákona. Žiadosti môžu posielať aj tie samosprávy, ktoré už dokumentáciu majú schválenú, no chceli by ju transformovať do digitálnej podoby. Žiadať o príspevok môžu aj obce a mestá, ktoré územnoplánovaciu dokumentáciu ešte len začnú vybavovať.



UUPV rozhodne o poskytnutí dotácie do 31. mája 2024. Prijaté žiadosti vyhodnotí komisia podľa stanovených hodnotiacich kritérií. Komisia zostaví poradie všetkých žiadostí podľa počtu získaných bodov a odporučí výšku dotácií pre úspešných žiadateľov. Zoznam žiadateľov bude zverejnený na internetovej stránke úradu.