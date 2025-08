Obce na Zemplíne žiadajú novú križovatku na plánovanej diaľnici D1

Nižný Hrušov 5. augusta (TASR) - Občianske združenie Diaľnica na Zemplín podá pripomienku k projektu výstavby diaľnice D1 z Bidoviec po štátnu hranicu s Ukrajinou, ktorý v júli vstúpil do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Ako uviedol po pracovnom rokovaní v utorok v Nižnom Hrušove predseda združenia Peter Báthory, požadujú zaradenie mimoúrovňovej križovatky medzi obcami Moravany a Rakovec nad Ondavou.



Pripomienku zatiaľ podporilo 14 starostov z obcí v okresoch Michalovce a Vranov nad Topľou. Plánujú osloviť aj ďalších. „Chceme predísť tomu, aby nám na konci dňa niekto povedal, že nie je možné križovatku postaviť, lebo neboli preskúmané jej vplyvy na životné prostredie,“ uviedol Báthory.



Prínos prepojenia cesty II/554 a diaľnice vidia v jej polohe jednak pre okres Vranov nad Topľou, ale aj pre oblasti Medzibodrožia a Domaše. „Chceme využiť možnosť, aby všetci obyvatelia mali čo najrýchlejší prístup na diaľnicu. Lebo tam, kde je cesta, tam je život, a my chceme udržať mladých, pritiahnuť investorov. A to si vyžaduje, aby bola diaľnica prístupná,“ uviedol predseda Združenia miest a obcí Vranovského regiónu Ján Fenčák.



Navrhovaná mimoúrovňová križovatka nebola zahrnutá do žiadnej štúdie realizovateľnosti a doplnila by už navrhnuté riešenia. Pripomienku plánujú podať v najbližších dňoch. „V blízkej dobe bude konanie na ministerstve životného prostredia, kde sa jednotlivé pripomienky budú prehodnocovať, či sú akceptovateľné alebo nie,“ dodal Báthory.



Plánovaný úsek na Zemplíne s dĺžkou 72,02 kilometra zahŕňa sedem mimoúrovňových križovatiek, dve odpočívadlá, protihlukové steny a mosty. Trasa diaľnice vedie cez horský priesmyk Dargov bez tunela, súbežne s cestou I/19. „Aktuálne začalo posudzovanie vplyvov na životné prostredie, prebiehať budú ďalšie konania, ktoré ovplyvnia výsledné riešenie. V súčasnosti je preto predčasné zachádzať do jednotlivých konkrétností,“ uviedlo oddelenie mediálnej komunikácie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS).