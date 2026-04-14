Obce nezískajú pozemky štátu ako náhradu pri verejnej výstavbe
Doterajšie podriaďovanie umiestňovania stavieb vo verejnom záujme výlučne aktuálnemu rozmiestneniu pozemkov vo vlastníctve samospráv alebo štátu je podľa poslancov neúčelné.
Autor TASR
Bratislava 14. apríla (TASR) - Samosprávam sa neumožní získať od štátu pozemky na účely poskytnutia primeranej náhrady vlastníkom, ktorých pozemky sú nevyhnutné pre realizáciu stavieb vo verejnom záujme. Návrh novely zákona o pozemkových úpravách, ktorý do Národnej rady (NR) SR predložili opoziční poslanci František Majerský a Igor Janckulík (obaja KDH), plénum v utorok neposunulo do druhého čítania.
„Navrhovaná právna úprava sleduje cieľ efektívneho nakladania s pozemkami vo vlastníctve štátu spravovanými Slovenským pozemkovým fondom. Primárnym zámerom je umožniť obciam a vyšším územným celkom plniť ich zákonné povinnosti vyplývajúce najmä zo zákona o obecnom zriadení, ktoré zahŕňajú zabezpečenie všestranného rozvoja územia a uspokojovanie potrieb obyvateľov, vrátane realizácie stavieb vo verejnom záujme. Súčasná prax ukazuje, že územné plánovanie a realizácia verejnoprospešných projektov narážajú na významné prekážky vyplývajúce z vlastníckej štruktúry pozemkov,“ zdôvodnili predkladatelia.
Doterajšie podriaďovanie umiestňovania stavieb vo verejnom záujme výlučne aktuálnemu rozmiestneniu pozemkov vo vlastníctve samospráv alebo štátu je podľa poslancov neúčelné, v mnohých prípadoch technicky nerealizovateľné a často v rozpore s princípmi racionálneho a udržateľného rozvoja územia.
„Ďalším významným faktorom, ktorý komplikuje realizáciu cieľov územného plánovania v zmysle zákona o územnom plánovaní, je vysoká miera pozemkovej rozdrobenosti, najmä v územiach určených na zastavanie (intravilánoch obcí a rozvojových územiach). Táto rozdrobenosť sťažuje, predražuje a často aj znemožňuje scelenie pozemkov potrebných pre verejnoprospešné stavby,“ zdôraznili predkladatelia.
Navrhovaná novela mala preto vytvoriť mechanizmus, ktorý by umožnil samosprávam získať od štátu pozemky na účely poskytnutia primeranej náhrady vlastníkom, ktorých pozemky sú nevyhnutné pre realizáciu stavieb vo verejnom záujme.
