< sekcia Ekonomika
Obchod a výrobu firmy Jaguar Land Rover narušil kybernetický útok
Podľa BBC spoločnosť zaregistrovala útok v čase jeho priebehu a vypla IT systémy s cieľom minimalizovať rozsah škôd.
Autor TASR
Londýn 2. septembra (TASR) - Obchodné aj výrobné aktivity britskej automobilky Jaguar Land Rover (JLR) výrazne narušil kybernetický útok. Uviedla to v utorok spoločnosť s tým, že pracuje na ich obnovení kontrolovaným spôsobom. Firma zároveň uviedla, že nemá dôkazy o tom, že by došlo ku krádeži údajov o zákazníkoch. Informovali o tom agentúra Reuters a spoločnosť BBC.
Podľa BBC spoločnosť zaregistrovala útok v čase jeho priebehu a vypla IT systémy s cieľom minimalizovať rozsah škôd. Narušenie produkčných a obchodných aktivít JLR však ešte pridalo k problémom automobilky po tom, ako v júli oznámila, že odložila uvedenie elektromobilov Range Rover a Jaguar na trh. Ako dôvod vtedy uviedla, že potrebuje viac času na testovanie a zároveň čas na dostatočné zvýšenie dopytu.
Automobilka JLR je ďalšou z veľkých britských spoločností, ktoré v posledných mesiacoch zasiahol kybernetický útok. Napríklad britská maloobchodná sieť Marks & Spencer (M&S) zaznamenala takýto útok v apríli a až takmer po štyroch mesiacoch začala v polovici augusta opätovne poskytovať službu Click & Collect.
Podľa BBC spoločnosť zaregistrovala útok v čase jeho priebehu a vypla IT systémy s cieľom minimalizovať rozsah škôd. Narušenie produkčných a obchodných aktivít JLR však ešte pridalo k problémom automobilky po tom, ako v júli oznámila, že odložila uvedenie elektromobilov Range Rover a Jaguar na trh. Ako dôvod vtedy uviedla, že potrebuje viac času na testovanie a zároveň čas na dostatočné zvýšenie dopytu.
Automobilka JLR je ďalšou z veľkých britských spoločností, ktoré v posledných mesiacoch zasiahol kybernetický útok. Napríklad britská maloobchodná sieť Marks & Spencer (M&S) zaznamenala takýto útok v apríli a až takmer po štyroch mesiacoch začala v polovici augusta opätovne poskytovať službu Click & Collect.