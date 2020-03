Aj Tesco zavádza prednostné nákupné hodiny pre seniorov

Bratislava 20. marca (TASR) - Aj obchodný reťazec Tesco Stores SR zavádza prednostné nákupné hodiny pre seniorov, a to od budúceho týždňa, každý pracovný deň od 9.00 do 10.00 h. Informovala o tom spoločnosť.



"Zdravie a bezpečnosť našich zákazníkov, kolegov a dodávateľov sú pre nás na prvom mieste. Špeciálnu pozornosť venujeme seniorom, pretože patria k najviac ohrozeným a práve teraz potrebujú starostlivosť navyše. Aby sme ich čo najviac ochránili, zavádzame pre seniorov prednostné nákupné hodiny, a to každý pracovný deň od 9.00 do 10.00 h," uviedla riaditeľka komunikácie Tesco na Slovensku Veronika Bush.



Tesco chce podľa nej zabezpečiť, aby sa potraviny bezpečne dostali k čo najväčšiemu množstvu zákazníkov. Vyvíja preto maximálne úsilie pre zvládnutie situácie a o pomoc prosí aj všetkých zákazníkov. Tiež umožniť rizikovej skupine nakúpiť vo vybraných časoch počas týždňa a spoločne tak pomôcť minimalizovať akékoľvek riziko, zdôraznila.



Nové opatrenie na pomoc seniorom bude platiť pre všetkých približne 150 prevádzok Tesco, a to od budúceho týždňa. Reťazec Tesco podľa riaditeľky komunikácie apeluje na zákazníkov, aby rešpektovali vyhradené nákupné hodiny pre seniorov, kontrolu ich dodržiavania však momentálne nevie zabezpečiť.



Uprednostnenie seniorov pri nákupoch už oznámili obchodné reťazce Billa, Lidl a Kaufland. Billa odporúča uprednostniť starších dopoludnia, v čase od 8.00 do 9.00 h, Lidl a Kaufland v skorých popoludňajších hodinách, od 13.00 do 14.30 h.



"Niektoré predajne, napríklad zo skupín CBA a COOP, postupujú podobne, ale zatiaľ nie v takom počte, aby sme o ich postupe mohli informovať všeobecne. Zväz obchodu (ZO) SR odporučil svojim členom, aby seniorom vychádzali v ústrety pri organizovaní prednostných nákupov vo vhodnej dobe," doplnil vo štvrtok (19. 3.) pre TASR prezident ZO SR Martin Katriak na otázku, či aj ostatné reťazce plánujú nasledovať siete Billa, Lidl a Kaufland.



V Českej republike zaviedli prednostné nakupovanie v predajniach potravín pre ľudí nad 65 rokov, a to od 7.00 do 9.00 h oficiálne.